Mar advierte a UPTA de que lo que pide ya estaba siendo tratado

La Unión de Profesionales Trabajadores Autónomos (UPTA) y la cofradía de Carril, representadas por Eduardo Abad y Javier Quintáns, respectivamente, presumieron de haber arrancado compromisos a la conselleira de Mar tras reunirse con ella para pedirle, por ejemplo que se compatibilice el marisqueo con otras actividades o que el trabajo de los parquistas pueda desarrollarse junto con el manejo de embarcaciones de tercera lista.

Pero la Xunta salta a la palestra para decir que los temas puestos sobre la mesa o bien ya están siendo negociados con las Federaciones de Cofradías o son competencia directa del Gobierno central.

«Estamos trabajando con el sector marítimo-pesquero en la actualización de la normativa autonómica para establecer un marco jurídico más flexible y adaptado a las necesidades actuales de los profesionales», garantiza el Gobierno de Galicia.

Y para ello la Consellería do Mar ya mantiene «encuentros de traballo periódicos» con los representantes de las cofradías gallegas en los que se diseñan «medidas adecuadas para avanzar en la competitividad de este estratégico sector».

Y así se lo hizo saber la conselleira Marta Villaverde a UPTA y el pósito carrilexo, informando a estas entidades de que los asuntos propuestos «forman parte de las líneas de trabajo abiertas en el marco de la cogobernanza entre la Administración autonómica y los máximos representantes do sector».

Cita como ejemplo que «la modificación del Decreto 425/1993 por el que se refunde la normativa vigente sobre el permiso de explotación para ejercer la actividad marisquera es uno de los asuntos que forma parte de la hoja de ruta establecida con las Federaciones Provinciales».

En cuanto a la solicitud de cambios normativos para permitir que los mariscadores puedan compatibilizar su actividad con otras para aumentar sus ingresos, Marta Villaverde aclara a UPTA y al patrón mayor de Carril que eso «es competencia del Instituto Social de la Marina (ISM)».

Dicho lo cual, la titular de Mar se compromete a «seguir avanzando» en las próximas reuniones de trabajo con dichas entidades en todo tipo de iniciativas.