La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo

La Consellería do Mar ha multiplicado las ayudas destinadas a cofradías de pescadores y/o agrupaciones de marisqueo.

Lo ha hecho en toda Galicia, de manera especialmente significativa en Arousa, donde anteayer se daba a conocer que los «rañeiros» del libre marisqueo se beneficiarán de un paro biológico subvencionado a aplicar en el primer trimestre de 2026 que dará continuidad a una veda efectiva en el último trimestre de 2025, durante la que podrán dedicarse a otros recursos.

Ese tipo de ayudas se suman a la aportación de ingentes cantidades de semilla para regenerar los bancos de libre marisqueo y a subvenciones directas entregadas al sector durante los últimos años, tanto para sufragar ceses de actividad como para adquirir material de todo tipo, renovar lonjas, eliminar basura marina, oxigenar el substrato y cuestiones similares.

Así comenzó otra preocupante y desconsoladora campaña para el libre marisqueo en Arousa. / Noé Parga

Ayer, sin ir más lejos, se hacía pública una nueva relación de entidades beneficiarias, en este caso para «proyectos colectivos para la modernización y mejora de equipamientos e infraestructuras de los puertos pesqueros, de los lugares de desembarque, de las lonjas y de los fondeaderos».

San Martiño

Entre los destinatarios, la Confraría San Martiño de O Grove, con al menos tres subvenciones que suman 341.000 euros, y la cofradía Santiago Apóstol de Carril, con 15.000 euros. También la Organización Parquistas de Carril, con 580.000 y la cofradía San Antonio de Cambados, con más de 262.00 en dos líneas de ayuda.

El pósito de Rianxo, con 14.700; y la cofradía San Pedro, de Ribeira, con casi 3.500, son otras entidades arousanas beneficiadas por el reparto de dinero para equipos e infraestructuras.

Reunión entre la consellería y el sector. / FdV

Se suman esas aportaciones, como queda dicho, a otras muchas realizadas con anterioridad. El pasado mes de junio, sin ir más lejos, la Consellería do Mar dictaba una Resolución de ayudas a «proyectos colectivos para la protección y recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas marinos mediante la recogida de residuos y algas que pueden afectar a los bancos marisqueros».

Las beneficiarias entonces fueron entidades como la cofradía mancomunada con sede en O Grove, que sumó 92.000 euros en un par de ayudas.

También en agosto se comunicaron ayudas, estas para proyectos colectivos como los de la cofradía de Carril, con dos acciones que sumaron 40.000 euros, y los planteados por la de O Grove, con 81.000 euros en dos ayudas diferentes.

Los viajeros de un catamarán de Cruceros del Ulla Turimares observan una batea de engorde de almeja mientras degustan mejillón y ostras a bordo. / M. Méndez

Ya se dijo hace unas semanas que este pósito se benefició de una aportación de 246.125 euros cofinanciada por el Fondo Europeo Marítimo, de la Pesca y la Acuicultura (Fempa) y la Xunta que le permitió invertir 103.817 euros en la adquisición de «un tractor con pala, cultivador y cabrestante», además de comprar dos remolques y organizar un curso formativo sobre las «collareiras».

A lo que se sumaba una ayuda de la Diputación (12.035 euros) para semilla de almeja japónica para su siembra en bancos de marisqueo a pie y a flote y otra del mismo ente (6.615 euros) para comprar cajas, un ordenador y otro material con el que equipar la sede de la cofradía y la lonja.

Retirada de basura marina a cargo de la flota de Cambados y Abanca, al abrigo del programa Plancton. / Afundación

Entre los beneficiarios de aquella resolución de agosto firmada por Mar estaban, igualmente, la cofradía de Aguiño, con 25.000 euros; A Illa, con 10.500; Vilanova, 60.000; Cambados, 68.000; Rianxo, 65.200; y la cofradía de Vilaxoán, con 7.050.

Cambados

Resoluciones al margen, hace solo unos días la conselleira de Mar visitaba la cofradía de Cambados y resaltaba que, a través de las distintas líneas de ayuda autonómicas, la Xunta ha entregado a este puerto 1,6 millones de euros para la realización de proyectos como la remodelación y ampliación de la lonja de Tragove, que ronda el millón de euros, así como actuaciones vinculadas al desarrollo de medidas de protección del medio marino mediante la contratación de vigilancias y asistencias técnicas.

Tanto correspondientes a este año como a otros anteriores pueden citarse otros muchos ejemplos de esa parece que creciente línea de colaboración entre la Consellería do Mar y los sectores productivos; incluidos los bateeiros.

Aunque no todos se dan por satisfechos, pues hay armadores, como los de la flota del cerco, que dicen sentirse discriminados respecto a las cofradías.

Marisqueo a flote en O Bohído. / Noé Parga

Al hilo de las ayudas de Mar al sector, decir que Eduardo Abad, el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) mantuvo ayer la reunión anunciada con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, y otros responsables de su departamento. Sobre la mesa, cuestiones como la necesidad de favorecer la compatibilización del marisqueo con otras actividades.

Lo expuso así acompañado de representantes de la cofradía de pescadores de Carril y de su agrupación de marisqueo a pie, incidiendo en «la necesidad de poder desplegar otros trabajos sin perder el permiso de explotación marisquera».

De igual modo propusieron «que sea posible ser propietario de una embarcación de la tercera lista y de un parque de cultivo, que es algo que no está permitido con la legislación».

Dice el patrón mayor que arrancaron a la conselleira «el compromiso de conseguirlo antes de que termine este año», previa modificación de un decreto que «no tiene lógica hoy en día».

La reunión mantenida por UPTA con la Consellería do Mar. / FdV

El banco de O Ariño mejora su calificación microbiológica

También en relación con el sector, decir que Covadonga Salgado, directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) firmó ayer la resolución que modifica la clasificación microbiológica de diferentes zonas de producción de bivalvos.

Entre ellas, la correspondiente a la parte externa del Esteiro de Vilanova, delimitada por la línea imaginaria que une los extremos de los espigones del puerto pesquero y la línea imaginaria que une Punta do Castro con Punta da Granxa.

Esta zona en concreto pasa a estar calificada como «B Estable», con lo que esto supone de ventaja para el sector extractivo.

No hay que perder de vista que una zona de producción marisquera clasificada como «C» obliga a someter el producto a un proceso de depuración natural mediante reinstalación en batea antes de su comercialización, mientras que en una zona «B» basta con el proceso de depuración previo a su venta.

Mujeres mariscando en la zona de Ariño, en Vilanova. / Iñaki Abella

Y también hay diferencia entre una « B Estacional» y una zona «B Estable», como es el caso de esa importante superficie vilanovesa conocida popularmente como O Ariño.

Los resultados de los controles efectuados por el Intecmar demuestran que hay niveles de «E. coli» diferentes a los que determinaban su clasificación anterior y provocaron su cierre en diciembre de 2023.

El mes pasado el patrón mayor, Lino Díaz, anunció que el pósito solicitaría la apertura permanente de ese banco, al no detectarse presencia de residuos.

«Todos los muestreos han resultado positivos, incluso alguno de los realizados nos daría una catalogación de Zona A, por lo que creemos que la Consellería debe dar el paso decisivo para abrir definitivamente O Ariño a la extracción», explicaba.