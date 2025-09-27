Isabel Soto recoge el Plácido Castro por traducir «A herdanza Ferramonti»

La traductora viguesa Isabel Soto (1969) será distinguida mañana con el XXIII Premio Plácido Castro de Traducción por su versión al gallego de la novela «A herdanza Ferramonti», del escritor italiano Gaetano Carlo Chelli, publicada por la editorial Hugin e Munin. El acto de entrega tendrá lugar hoy a las 12.30 horas en el Salón Noble del Ayuntamiento de Vilagarcía, con entrada libre hasta completar aforo.

El galardón, dotado con 3.000 euros y una escultura titulada Babelio creada por el artista Xaquín Chaves, tiene como finalidad promover las traducciones al gallego de grandes obras de la literatura universal y forma parte de las actividades que impulsa la Fundación Plácido Castro. En ella participan, como es habitual, los Concellos de Vilagarcía, Cambados y Corcubión, junto a la Asociación Galega de Profesionais da Tradución e da Interpretación.

La obra premiada se adentra en la historia de la familia Ferramonti, marcada por engaños e intrigas para hacerse con la herencia del patriarca, y retrata una Roma decimonónica en la que imperan la especulación, la hipocresía y la falta de escrúpulos.

El jurado de esta edición destacó que la traducción de Soto «recrea con precisión el registro del gallego de la época, con una selección léxica y sintáctica adecuada», además de poner en valor la recuperación de fraseología y vocabulario de raíz gallega. También subrayó la fluidez del texto pese a la complejidad de la obra y la aportación de un clásico del verismo italiano que enriquece el corpus literario en gallego.

Isabel Soto cuenta con una dilatada trayectoria en el campo de la traducción y ya había obtenido este mismo reconocimiento en 2016 por su trabajo con Fosca, de Iginio Ugo Tarchetti. Con este nuevo premio, se consolida como una de las voces más destacadas en la difusión en gallego de la literatura internacional.