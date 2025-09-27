Indignación en el Centro de Educación Especial tras quedarse sin enfermera

La comunidad educativa del Centro de Educación Especial de Vilagarcía ha mostrado su profunda indignación después de que la Consellería de Educación retirara hace diez días a la enfermera que atendía a tiempo completo a los alumnos del centro para destinarla a un colegio de Ribadumia, donde debía cubrir las necesidades de una niña con un problema cardíaco.

«Nos quitaron la enfermera hace diez días. La teníamos a tiempo completo desde el curso pasado y ahora volvemos a estar desatendidos, cuando en el colegio tenemos 23 niños en alerta escolar», denuncia Conchi Ventoso, presidenta de la ANPA del centro y visiblemente decepcionada con la decisión tomada por la dirección autonómica educativa.

La falta de personal sanitario ha provocado que algunas familias hayan optado por no llevar a sus hijos al colegio en los últimos días, ante el riesgo de crisis y atragantamientos que se han venido sucediendo. La situación ha llevado a los padres a anunciar medidas de presión: «Haremos una huelga a la japonesa. Desde el lunes nuestros niños no van a ir al colegio hasta que la enfermera vuelva. Impediremos que se dé clase. Nuestros hijos no son un despojo de la sociedad y no pueden quitarnos nuestros derechos», subraya Ventoso.

En la misma línea, desde la Anpa entienden la situación de algunas familias que les obliga a llevar a sus hijos al centro por cuestiones de conciliación laboral. Señala Ventoso a este respecto que «podrán quedarse en el centro, pero no tendrán clase. Habrá unos servicios mínimos, pero no habrá clase mientras no se resuelva esta situación».

Las familias no entienden la decisión de la Consellería, recordando que hay enfermeras en lista de espera que podrían cubrir la plaza de forma inmediata. «Educación se burla. Pensábamos que este problema había quedado resuelto, pero volvemos a una situación de indefensión e indignación ante la falta de respuestas», añaden.

La situación se agrava por la falta de una cuidadora, dado que una de ellas dejó el centro sin que fuese repuesta. En la actualidad el colegio cuenta con siete cuidadoras y una auxiliar de enfermería, cuando debería disponer de ocho cuidadoras y una enfermera a tiempo completo para atender adecuadamente a los 59 alumnos menores de 21 años escolarizados, de los cuales 23 se encuentran en estado de alerta.