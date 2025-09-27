Los incendios de agosto «frenaron» la llegada de turistas a O Salnés

Los voraces incendios de Ourense y Castilla y León menguaron el agosto turístico de O Salnés, pero aún así, y a falta de septiembre, el verano ha registrado unas cifras «excelentes», con la llegada de 906.983 turistas que, sumado a los visitantes (excursionista), supone más de 1,8 millones de personas moviéndose por la comarca.

Mantiene así la tendencia al alza de los últimos años y que se constata con el análisis de los teléfonos móviles, así que la Mancomunidade do Salnés está pendiente de conseguir el dimensionamiento de los servicios básicos necesarios para visitantes y vecinos y en cuanto a promoción, dirige sus esfuerzos a otros nichos para avanzar en la ansiada desestacionalización.

Una de las líneas de trabajo novedosas es el turismo de autocaravanas, que este verano ha estado en el centro de la polémica, especialmente en O Grove, por algunos episodios de descontrol. Desde la entidad consideran que es posible ponerle orden y al mismo tiempo aprovechar el potencial de una modalidad en auge, animando a los concellos a regularlo con normativas propias; organizar las áreas de estacionamiento y servicios existentes e incluso crear otras...

También seguirá profundizando en la atracción del turismo internacional con alto poder adquisitivo, pues además de cifras, el big data demuestra una fuerte dependencia del nacional y sobre todo del de proximidad, que representa el 85% del total (Pontevedra –primer emisor–, Ourense, A Coruña, Madrid...). Si bien es positivo porque consolida el destino como el primero de Galicia y uno de los más importantes del noroeste español, y supone una garantía para su sostenibilidad, también puede suponer una flaqueza en un hipotético futuro de una nueva crisis económica. Además, hay mercados interesantes para sus planes, como el chino, que buscan algo diferente a la playa.

Un 36% más en julio

Aunque el trabajo hecho hasta ahora, buscando y fomentando nichos como el del turismo petfriendly, el slow bussines, las rutas xacobeas... Ya está dando sus frutos y basta con ver las cifras de junio. Solía ser el más flojo, pero este año recibió un 36% más de turistas (la diferencia con el visitante es que pernocta) que en 2022, con un total de 178.465 personas.

Otro dato que lo respalda es que el turista que puede tener una motivación de tipo religioso y viene por la Variante Espiritual del Camino de Santiago aumenta; como el italiano, que está registrando un «crecimiento tremendo». Pero además, este visitante peregrino «funciona como un escaparate» al compartir sus experiencias en redes sociales, pues, a nivel numérico, solo supone 30.000 personas.

Un grupo de turistas ayer en Cambados. / Iñaki Abella

Una cifra nada desdeñable, pero una migaja al compararla con los montantes de julio, que batió otro récord al recibir a 311.308 personas (un 15% más que en 2022), e incluso con el de agosto, aunque recibiera a 13.000 personas menos que en 2024. Además, cabe recordar que el año pasado, este mes, el fuerte por excelencia, batió todos los récords desde que se miden los flujos –hace tres años–, alcanzando las 430.000 personas; casi el cien por cien de la capacidad hotelera de O Salnés.

El gerente comarcal, José Ramón García Guinarte, detalló que a partir de la segunda quincena «hubo una caída importante» y, cómo saben de dónde viene la gente y cómo se mueve por sus móviles, pueden decir que «la causa fueron los incendios de Ourense y Castilla León». Son destinos de emisión y lugar de paso de visitantes habituales (madrileños, vallisoletanos, leoneses...) para llegar a la comarca, así que «creemos que echó para atrás a alguna gente y seguramente se produjeron cancelaciones. Si no, de haber seguido la tendencia de la primera, habríamos batido todos los récords», añadió.

El presidente comarcal, David Castro, recordó que están trabajando en conseguir las infraestructuras necesarias para atender estos incrementos poblacionales y también que el turístico «es un sector imprescindible que genera un movimiento económico importante y que trasciende a otros como el vinícola, el marisqueo y la pesca, la huerta... Generando riqueza».

En este sentido, cabe recordar que la entidad también trabaja para medir de manera objetiva cuánto dinero deja, aunque «seguro que no es el 11% del PIB, es muy superior a la media», augura Guinarte..Haciendo una estimación con las pernoctaciones calcula que son casi 500 millones de euros.

Vigilantes por los efectos de la marcha de Ryanair y el futuro de las viviendas turísticas

La Mancomunidade do Salnés destaca que conocer cómo se comporta y evoluciona el flujo de visitantes le permite tomar mejores decisiones y más en un mundo globalizado donde afectan hasta las tomadas a miles de kilómetros. Así, permanece muy pendiente de los acontecimientos tras la marcha de la compañía Ryanair de los aeropuertos de Vigo y Santiago, sobre todo porque considera al turista internacional fundamental para sus planes de desestacionalización plena; que la comarca sea apetecible más allá del verano. T

ambién está vigilante por las viviendas turísticas, después de la expulsión de 450 de O Salnés y el Ullán de los principales portales de reservas, Booking o Airbnb. Y es que este modelo de alojamiento supone la mitad de la oferta de la comarca, que es de un total de 60.000 plazas y, «si no hay camas, no hay turistas, que gastan más que los visitantes (excursionistas)». De hecho, defienden que, en zonas donde la vivienda no está tensionada, «convierten a los ayuntamientos más pequeños, las zonas rurales del interior de Galicia, en potencias turísticas. No se deben tomar decisiones a la ligera, hay que saber medir las consecuencias y no perjudicar porque hablamos del soporte económico de muchas familias», añadió el presidente, David Castro.