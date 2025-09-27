La II Carrera por Ucrania obliga esta tarde a cortes de tráfico

La celebración de la II Carrera y Andaina Solidaria por Ucrania, organizada por Arousa Moza, obligará a cortar al tráfico desde hoy por la tarde. De forma gradual, a partir de las 16.00 horas, se irá restringiendo la circulación rodada en las calles comprendidas entre la Plaza de Abastos y las glorietas de O Ramal y Pablo Picasso, así como sus paradas de autobús.

Las limitaciones comenzarán por la avenida de A Mariña y, a partir de las 5 de la tarde, se cortarán las calles del perímetro del parque Miguel Hernández y, a partir de las 19.00 horas, la avenida Valle Inclán, García de Caamaño, Alexandre Bóveda y Elpidio Villaverde. La previsión para restablecer el tráfico está fijada para las 23.00 horas.

Los usuarios del autobús urbano deben acudir a paradas de calles no afectadas.