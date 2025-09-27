«Genocidio» para reivindicar la palabra

El salón noble de la casa consistorial de Vilagarcía acogió esta mañana el acto de entrega del XXXIII Premio Plácido Castro a la traductora Isabel Soto (Vigo, 1969), reconociendo así su trabajo en el libro «A herdanza Ferramonti», de Gaetano Carlo Chelli.

Emocionada y orgullosa, la traductora viguesa quiso recoger el premio haciendo una reivindicación en pro del correcto uso de las palabras, para lo cual utilizó una tristemente de moda en los últimos tiempos: «Genocidio».

Fue en presencia de numeroso público, del alcalde, Alberto Varela, y de la concejala de Cultura, Sonia Outón, donde Isabel Soto defendió también el empleo del idioma gallego.

Un momento del acto de entrega del premio. / FdV

A este respecto, el jurado destacó que durante «más de treinta años dedicada a la traducción» –y con más de 400 obras traducidas a sus espaldas–, la homenajeada hizo posible «que muchos clásicos de la literatura puedan ser leídos en gallego», pero también que obras gallegas sean conocidas por los lectores en castellano.

Lógicamente, en el acto desplegado en Ravella no podían faltar las alusiones y alabanzas a Plácido Castro, compartidas por un Alberto Varela que se mostró convencido de que, «más pronto que tarde», el intelectual al que se homenajea con este premio «será protagonista del Día das Letras Galegas».

En la entrega del galardón que recuerda a Plácido Castro, estrechamente ligado tanto a Vilagarcía como a Corcubión y Cambados, también intervino su hija y presidenta de su Fundación, Susi Castro, quien puso en valor al sector literario gallego.

La premiada se llevó los 3.000 euros en metálico y el diploma con los que está datado el certamen, además de una escultura conmemorativa ideada por el artista local Xaquín Chaves.