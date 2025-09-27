Galicia Ilusiona ofrece 27 funciones con los mejores magos del mundo

El festival Galicia Ilusiona, el mayor evento internacional de magia de Galicia, celebrará en octubre su cuarta edición. Y será, como hasta ahora, con un «éxito incontestable», ya que quedan muy pocas entradas disponibles para los espectáculos que se celebrarán en Vigo, Cangas, Pontevedra, Ourense, Santiago, A Coruña, Ferrol y Lugo.

Patrocinado por la Xunta de Galicia y dirigido por Pedro Bugarín y Dani Polo, el festival se ha consolida como una de las grandes citas culturales de la comunidad gallega, con un despliegue sin precedentes de 27 funciones a lo largo del mes de octubre, en las que las principales ciudades gallegas se transformarán en auténticos templos de la ilusión.

Entre los protagonistas de este año estará, además, el reciente campeón mundial por la Mejor Actuación de Grandes Ilusiones del prestigioso Congreso Internacional de Magia (FISM): Mag Edgard. Su actuación fue elegida por más de 2.000 magos de todo el mundo por su «originalidad, espectacularidad y carisma en escena».

Vigo será protagonista de esta edición con cinco funciones que se celebrarán los días 11 y 12 de octubre en el emblemático Teatro Afundación (antiguo Teatro García Barbón). La ciudad olívica, que ya vivió una recepción apoteósica en años anteriores, volverá a vibrar con una puesta en escena renovada, dinámica y sorprendente.

La gran gala de magia en Pontevedra será el 10 de octubre (dos funciones) en el Auditorio sede Afundación, que también se prepara para acoger a cientos de asistentes atraídos por el prestigio creciente del festival.

Entre otros ofrecen su espectáculo: Seimei, premiado con la varita de oro de Montecarlo; Compañía Mag Edgard, mejor espectáculo mundial en 2025; Nacho Samena, talento gallego emergente y premio nacional de magia de 2024: David Burlet, artista que combina humor y magiaa, además de malabarismo o el Mago Murphy, presentador internacional y maestro de ceremonias, multipremiado.