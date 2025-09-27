El festival Videa de Vilaxoán cerca de colgar el «todo vendido»
El festival Videa llega mañana a Vilaxoán con la mezcla de aspectos que «tanto nos caracteriza», explican desde la organización del certamen. A un día del inicio de la jornada que se desarrollará en el Pazo de Sobrán, aseguran que tienen «casi colgado el cartel de todo vendido».
La XIX edición del Videa pone el foco en conocer la «maravillosa obra» de Juan Moreno Bahía, pintor vinculado a Vilaxoán. Sin embargo, también contarán con siete actuaciones musicales, las propuestas gastronómicas de Vilaxoán de Arousa y O Lagar junto a los vinos de Adega Eladio Piñeiro Rural Wines y Viña Cartín.
En el ámbito literario, presentarán los libros «Gorriones y halcones» y «Las consecuencias». La moda también tendrá su espacio con un mercadillo sostenible. Uno de los eventos más destacados es la visita a las Pías del Salazón en O Preguntoiro. La otra excursión es a la mansión Veiga do Mar con una guía botánica por sus jardines. Allí también se podrá disfrutar de la intervención artística del pintor Juan Rivas.
