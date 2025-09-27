Las Festas de San Martiño lanzan su cartel con tres días de celebración

O Grove anuncia el cartel de las Festas de San Martiño. La celebración se extenderá a lo largo de la segunda semana del mes de noviembre, abarcando desde el domingo día 9 hasta el martes 11.

El primer día de fiesta en el municipio grovense comenzará con un pasacalles y una sesión de baile tradicional a cargo del grupo folclórico local Paradanda.

Acto seguido, se llevará a cabo un magosto popular que contará con todo tipo de animación infantil en la plaza de O Corgo bajo la responsabilidad de la empresa de espectáculos X-Quatro.

Cuando ya caiga el sol, sobre las 20.00 horas, se espera una gran verbena amenizada por dos de las grandes orquestas de la comunidad: Los Satélites y Olympus.

Los festejos del lunes, la segunda jornada de celebración, se limitarán a una nueva verbena nocturna, que esta vez contará con la participación de Finisterre, Kubo y un dj que cerrará la noche.

El día más esperado será el último. El martes 11 de noviembre arrancará a las 11.30 horas con la misa solemne en la iglesia parroquial cantada por la Coral Polifónica de la Confraría de Pescadores San Martiño do Grove.

Más tarde, sobre las 13.00 horas, será el turno de la lectura del pregón por parte de Miguel Muñiz «Enrique», reportero gráfico y director de Todogrove.

A continuación, será el turno de la actuación del grupo de baile y gaitas Cantodorxo y la popular Degustación de Callos e Carne o Caldeiro.

El almuerzo será amenizado por la orquesta Trébol. Para las seis de la tarde, preparan la actuación de la Banda de Música de O Grove.

Las fiestas de San Martiño pondrán punto y final con la última verbena a cargo de las orquestas Miramar y Trébol, justo antes de la lectura de conjunto con queimada gratuita para los asistentes.