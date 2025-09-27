La escuela de música vilanovesa arranca con 200 matriculados
El centro inicia un nuevo curso con variedad de instrumentos y un acto de presentación, el lunes
La Escola de Música de Vilanova empieza un nuevo curso, que será especial porque se cumplen 20 años de su fundación. El plazo de matrícula está abierto y este lunes habrá un acto de presentación en el que se aprovechará para entregar los diplomas a la tercera promoción de la titulación Rock School y actuará el coro de adultos. Tendrá lugar a las 21.00 horas.
El director, Suso Nogueira, recordó que cuentan con las materias e instrumentos de costumbre, pudiendo empezar a partir de los cuatro años y sin límite de edad. Compareció con el alcalde, Gonzalo Durán, quien destacó las dos décadas de trayectoria de esta escuela, como «un verdadero referente en la comarca». De hecho, en este curso va a llegar a las 200 matrículas y, cabe recordar que, entre otras, ofrece clases de piano, bass, guitarra, flauta, violín, música en movimiento...
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- El asilo de Cambados será un hotel
- Convocan para hoy huelga en educación
- Marta Villaverde liga el futuro de los bateeiros al diálogo y el consenso