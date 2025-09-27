La escuela de música vilanovesa arranca con 200 matriculados

La Escola de Música de Vilanova empieza un nuevo curso, que será especial porque se cumplen 20 años de su fundación. El plazo de matrícula está abierto y este lunes habrá un acto de presentación en el que se aprovechará para entregar los diplomas a la tercera promoción de la titulación Rock School y actuará el coro de adultos. Tendrá lugar a las 21.00 horas.

El director, Suso Nogueira, recordó que cuentan con las materias e instrumentos de costumbre, pudiendo empezar a partir de los cuatro años y sin límite de edad. Compareció con el alcalde, Gonzalo Durán, quien destacó las dos décadas de trayectoria de esta escuela, como «un verdadero referente en la comarca». De hecho, en este curso va a llegar a las 200 matrículas y, cabe recordar que, entre otras, ofrece clases de piano, bass, guitarra, flauta, violín, música en movimiento...