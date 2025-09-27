El eco de la polémica por los Conciertos del Marisco resuena un año después

La Festa do Marisco de O Grove se inaugura el jueves, de ahí que se acelere el montaje de las carpas: las de degustación, con 3.000 metros cuadrados y capacidad para 3.500 personas; las de cafetería, artesanía y feria Grovestock, que suman unos 1.500 metros cuadrados ; y la carpa de conciertos.

Esta última en el ojo del huracán después de todas las quejas vecinales escuchadas el año pasado a causa de los ruidos provenientes tanto de esos espectáculos como de la polémica carpa-cafetería.

En esta 62 edición, rodeada de problemas y polémica desde hace semanas, las cosas parece que tampoco van a resultar sencillas, puesto que algunos vecinos y comerciantes se quejan ya de la «excesiva proximidad» de la carpa de conciertos a las viviendas.

La carpa de artesanía. / FdV

Los argumentos que manejan son prácticamente los mismos que el año pasado, cuando explicaban que se veían obligados a «soportar los conciertos a todo volumen y pegados a las ventanas de casa hasta medianoche, y después resulta que también debemos soportar el intenso ruido que sale de la carpa cafetería, en ocasiones abierta hasta las cuatro o cinco de la madrugada».

El alcalde reconoció entonces aquellos problemas y aseguró que este año no será lo mismo. Como también dijo recientemente que informaría a los vecinos sobre las medidas tomadas para evitarles molestias. Por el momento, los residentes en O Corgo dicen temerse lo peor.