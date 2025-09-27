Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El eco de la polémica por los Conciertos del Marisco resuena un año después

Los vecinos temen que se repitan los problemas del pasado ejercicio

Están preocupados por la proximidad de la carpa a sus viviendas

La carpa de conciertos, ante las viviendas.

La carpa de conciertos, ante las viviendas. / FdV

Manuel Méndez

Manuel Méndez

O Grove

La Festa do Marisco de O Grove se inaugura el jueves, de ahí que se acelere el montaje de las carpas: las de degustación, con 3.000 metros cuadrados y capacidad para 3.500 personas; las de cafetería, artesanía y feria Grovestock, que suman unos 1.500 metros cuadrados ; y la carpa de conciertos.

Esta última en el ojo del huracán después de todas las quejas vecinales escuchadas el año pasado a causa de los ruidos provenientes tanto de esos espectáculos como de la polémica carpa-cafetería.

En esta 62 edición, rodeada de problemas y polémica desde hace semanas, las cosas parece que tampoco van a resultar sencillas, puesto que algunos vecinos y comerciantes se quejan ya de la «excesiva proximidad» de la carpa de conciertos a las viviendas.

La carpa de artesanía.

La carpa de artesanía. / FdV

Los argumentos que manejan son prácticamente los mismos que el año pasado, cuando explicaban que se veían obligados a «soportar los conciertos a todo volumen y pegados a las ventanas de casa hasta medianoche, y después resulta que también debemos soportar el intenso ruido que sale de la carpa cafetería, en ocasiones abierta hasta las cuatro o cinco de la madrugada».

El alcalde reconoció entonces aquellos problemas y aseguró que este año no será lo mismo. Como también dijo recientemente que informaría a los vecinos sobre las medidas tomadas para evitarles molestias. Por el momento, los residentes en O Corgo dicen temerse lo peor.

