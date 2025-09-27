El eco de la polémica por los Conciertos del Marisco resuena un año después
Los vecinos temen que se repitan los problemas del pasado ejercicio
Están preocupados por la proximidad de la carpa a sus viviendas
La Festa do Marisco de O Grove se inaugura el jueves, de ahí que se acelere el montaje de las carpas: las de degustación, con 3.000 metros cuadrados y capacidad para 3.500 personas; las de cafetería, artesanía y feria Grovestock, que suman unos 1.500 metros cuadrados ; y la carpa de conciertos.
Esta última en el ojo del huracán después de todas las quejas vecinales escuchadas el año pasado a causa de los ruidos provenientes tanto de esos espectáculos como de la polémica carpa-cafetería.
En esta 62 edición, rodeada de problemas y polémica desde hace semanas, las cosas parece que tampoco van a resultar sencillas, puesto que algunos vecinos y comerciantes se quejan ya de la «excesiva proximidad» de la carpa de conciertos a las viviendas.
Los argumentos que manejan son prácticamente los mismos que el año pasado, cuando explicaban que se veían obligados a «soportar los conciertos a todo volumen y pegados a las ventanas de casa hasta medianoche, y después resulta que también debemos soportar el intenso ruido que sale de la carpa cafetería, en ocasiones abierta hasta las cuatro o cinco de la madrugada».
El alcalde reconoció entonces aquellos problemas y aseguró que este año no será lo mismo. Como también dijo recientemente que informaría a los vecinos sobre las medidas tomadas para evitarles molestias. Por el momento, los residentes en O Corgo dicen temerse lo peor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- El asilo de Cambados será un hotel
- Convocan para hoy huelga en educación
- Marta Villaverde liga el futuro de los bateeiros al diálogo y el consenso