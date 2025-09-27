Cambados Zona Centro reparte 600 euros en premios

Cambados Zona Centro entregó ayer los premios de su campaña de Volta ao Cole. Un total de 600 euros repartidos en vales para Alba Cacabelos (por comprar en Parrulliños; María Beatriz Estévez (Nobel) Cristina Rey (Atleet) Julia Castro (Contos), Lucía Otero (Opticalia) y Eva Romero (Moaré).