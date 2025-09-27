Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambados Zona Centro reparte 600 euros en premios

Lucía Romero

Cambados

Cambados Zona Centro entregó ayer los premios de su campaña de Volta ao Cole. Un total de 600 euros repartidos en vales para Alba Cacabelos (por comprar en Parrulliños; María Beatriz Estévez (Nobel) Cristina Rey (Atleet) Julia Castro (Contos), Lucía Otero (Opticalia) y Eva Romero (Moaré).

