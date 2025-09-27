Cambados Zona Centro reparte 600 euros en premios
Cambados
Cambados Zona Centro entregó ayer los premios de su campaña de Volta ao Cole. Un total de 600 euros repartidos en vales para Alba Cacabelos (por comprar en Parrulliños; María Beatriz Estévez (Nobel) Cristina Rey (Atleet) Julia Castro (Contos), Lucía Otero (Opticalia) y Eva Romero (Moaré).
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- El asilo de Cambados será un hotel
- Convocan para hoy huelga en educación
- Marta Villaverde liga el futuro de los bateeiros al diálogo y el consenso