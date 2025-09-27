Unos bolis Bic dejan un donativo agridulce en Meis

Arantxa Abal es una joven de Meis que hace cuatro años decidió aprovechar su experiencia como empleada de una cadena de papelerías para emprender su propio negocio: Sueños de Papel. Eligió la rúa Nova de Cambados y al principio todo marchaba bien, pero este verano tuvo que tomar una difícil decisión, y hace no mucho bajó definitivamente la persiana: «Fue el día más triste de mi vida. Cerrar un negocio es muy doloroso; pones tanto trabajo, dedicación, esfuerzo y dinero...», contaba ayer.

Un testimonio que es el de muchos autónomos que no resisten debido al cambio de hábitos en el mercado con el auge de la compra online. En su caso, el puntillazo fue una caja de bolígrafos y la ironía mayor es que su papelería era un punto de recepción de paquetes. «La gente nos exige al pequeño comercio que le empaquetes las cosas bonitas y luego piden cosas por internet que llegan como verdaderas chapuzas y un día, entró un repartidor con una caja toda rota... Pero lo peor es que se veía que dentro había dos cajas de bolis Bic», explica.

Los mismos que ella vendía en sus estanterías y ahí fue cuando empezó a plantearse «si me estaba compensando aguantar esos meses flojos, en los que no facturas pero tienes que pagar autónomos, alquiler... No entender que la Xunta permita usar los vales de vuelta al cole en empresas mayoristas, elegidas mayormente por los colegios para centralizar la compra de material, porque la gente somos cómodos...».

Y llegó la decisión, con una liquidación que no fue completa, dejando algo de papel de regalo, muchos bolis de color rojo, libretas de doble pauta... Unos 2.500 euros en mercancía que ha donado al Concello de Meis para sus actividades y para quién más lo necesite antes de que se pudriera en cualquier caja olvidada por casa. Declara que «no es gran cosa, parece más de lo que es», pero su generosidad ha sido agradecida por el Ayuntamiento.

Abal explica que echará de menos a sus clientes, sobre todo a esos niños que, cuando supieron del cierre, le preguntaban a quién le comprarán ahora pegatinas. Y a otros que en los últimos días «solo venían para darme un abrazo. Lloré bastante, pero por otra parte, estoy contenta y miro con optimismo al futuro, porque algo bueno tiene que venir».

De primeras, está centrada en la organización de su boda, que será en octubre, como otras muchas a las que creó sus invitaciones personalizadas; una de las especialidades de Sueños de Papel y que le reportó muchas alegrías. Luego volverá al mercado laboral, nuevamente al grupo de asalariados al que esperaba no volver.