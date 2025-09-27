El BIC del Muíño da Seca requiere de acciones y afecta a propiedades

La Consellería de Cultura ha incoado el expediente de declaración BIC del Muíño da Seca de Cambados, así que ya cuenta de manera provisional con las medidas de protección de este tipo de figuras. Y es que ahora se abre un plazo de dos años para resolverlo, con un mes de posibles alegaciones, pues darle este título también implica efectos en su entorno; en propiedades particulares y públicas, como el colegio de Corvillón, y en la zona de O Pombal.

El proceso a seguir ahora incluye que el Concello elabore un plan especial de protección del bien, aunque puede sustituirlo, incluyendo algunas determinaciones en sus normas urbanísticas, donde ya está contemplado como un bien con protección integral.

Pero es que ahora, deberá hacerse según las especificaciones de la Lei de Patrimonio para los BIC. Y en tanto todo esto no sea definitivo «la concesión de licencias o la ejecución de las ya otorgadas antes de la declaración precisará la autorización de la consellería competente en materia de patrimonio cultural», según recoge el DOG.

La delimitación del bien (en rojo) y el entorno de protección (en amarillo). | FdV / FdV

Conservación «regular»

El anuncio oficial también indica que la delimitación del bien en sí abarca una superficie de 69.000 metros cuadrados, correspondientes mayormente al estanque. El entorno de protección será de 578.314 metros cuadrados, comprendiendo desde la zona del colegio de Corvillón, el saco de Fefiñáns, una parte de las construcciones del puerto de Tragove –nave abandonada de rodaballo–y una parte de los terrenos del complejo de O Pombal.

Si el expediente de declaración definitiva no se aprueba en dos años, se dará por caducado, como sucedió con el anterior. Por eso el Concello lo volvió a pedir, en 2023 cuando lo descubrió.

En su resolución, Patrimonio también indica que «se consideran urgentes las intervenciones encaminadas a recuperar los elementos desaparecidos del molino (compuertas, rodeznos y otros aparatos) que permitan su puesta en funcionamiento, así como las actuaciones de conservación y mantenimiento del conjunto (mejoras en la cubierta y en la fábrica de los muros». Y destaca su valor patrimonial e histórico, siendo de los pocos de mares que han sobrevivido, aunque su estado de conservación «es regular».