Arousa Moza desafía a la lluvia para reivindicar a Ucrania
El colectivo juvenil organiza una caminata y otras actividades sociodeportivas
Se escucharon mensajes de refugiados ucranianos
Ahora que tanto se habla de Israel y Gaza muchos se olvidan de lo que sucede en Ucrania. De ahí que el colectivo juvenil Arousa Moza quisiera refrescar la memoria de todos con una jornada pasada por agua y repleta de actividades especialmente dedicada a este país.
La lluvia no pudo impedir que decenas de arousanos, sobre todo jóvenes, se reunieran para asistir a la II Andaina Solidaria por Ucrania, aunque sí deslució, y mucho, una cita tan esperada.
La jornada reivindicativa, que comenzaba bien temprano, continuó a la hora del almuerzo, cuando llovía más intensamente, en la plaza de Galicia.
Allí se instaló la carpa informativa de Arousa Moza y se organizó una concentración en la que se escucharon testimonios de refugiados ucranianos, además de reivindicarse nuevamente solidaridad y ayuda para este pueblo amenazado y atacado por Rusia.
La fiesta se prolongó durante la tarde, en la que poco a poco fue amainando la lluvia, en la plaza del Auditorio Municipal de Vilagarcía, donde se organizaron diferentes actividades ideadas para los niños y para disfrutar en familia.
Con estas y otras propuestas, Arousa Moza brindó a los arousanos la posibilidad de «gozar de una jornada deportiva y social», pero también la de «colaborar con una causa solidaria» tan importante como la de apoyo al pueblo de Ucrania, «ya que todo lo recaudado estaba destinado a la Asociación Galega de Axuda a Ucraína», explican los organizadores.
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El asilo de Cambados será un hotel
- La lluvia (de millones) beneficia al marisqueo
- Convocan para hoy huelga en educación
- O Grove se levanta contra las invasoras
- La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones