Arousa Moza desafía a la lluvia para reivindicar a Ucrania

Ahora que tanto se habla de Israel y Gaza muchos se olvidan de lo que sucede en Ucrania. De ahí que el colectivo juvenil Arousa Moza quisiera refrescar la memoria de todos con una jornada pasada por agua y repleta de actividades especialmente dedicada a este país.

La lluvia no pudo impedir que decenas de arousanos, sobre todo jóvenes, se reunieran para asistir a la II Andaina Solidaria por Ucrania, aunque sí deslució, y mucho, una cita tan esperada.

La jornada reivindicativa, que comenzaba bien temprano, continuó a la hora del almuerzo, cuando llovía más intensamente, en la plaza de Galicia.

La actividad informativa desplegada en la plaza de Galicia. / M. Méndez

Allí se instaló la carpa informativa de Arousa Moza y se organizó una concentración en la que se escucharon testimonios de refugiados ucranianos, además de reivindicarse nuevamente solidaridad y ayuda para este pueblo amenazado y atacado por Rusia.

La fiesta se prolongó durante la tarde, en la que poco a poco fue amainando la lluvia, en la plaza del Auditorio Municipal de Vilagarcía, donde se organizaron diferentes actividades ideadas para los niños y para disfrutar en familia.

Con estas y otras propuestas, Arousa Moza brindó a los arousanos la posibilidad de «gozar de una jornada deportiva y social», pero también la de «colaborar con una causa solidaria» tan importante como la de apoyo al pueblo de Ucrania, «ya que todo lo recaudado estaba destinado a la Asociación Galega de Axuda a Ucraína», explican los organizadores.