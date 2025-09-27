Arosa acusa a la Xunta de abandono y pide retirar el amianto del colegio

El alcalde de A Illa, Luis Arosa, lanzó un duro ataque contra el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, al que acusa de «irresponsable» por poner en riesgo la salud del alumnado y de «mentir descaradamente» para encubrir el abandono del CEIP Torre-Illa. El regidor fue tajante: «El conselleiro tiene que dimitir. Queremos que saque el amianto».

Arosa desmintió los argumentos de Rodríguez, que había responsabilizado al Ayuntamiento del mantenimiento del centro, mostrando documentos oficiales que precisan qué competencias corresponden a los municipios.

«El conselleiro se escuda en el mantenimiento, cuando la propia Consellería definió en 2007 que las tareas municipales incluyen pintura, cambio de bombillas, reposición de cristales o reparación de tuberías. Nosotros pagamos esas reparaciones, con más de 90.000 euros invertidos cada año. Lo que la Xunta debe garantizar son reformas estructurales, y se niega a hacerlo», subrayó el alcalde.

También criticó como «engañosos» los 225.000 euros de inversión que la Xunta dice haber destinado al centro. «No fueron más que cuatro parches: un aseo, la demolición de un depósito tras años de espera y una fachada reparada a la fuerza después de que un temporal tirase la pizarra. Eso no es invertir, es maquillar las estadísticas mientras el resto del colegio, construido en los años 50, sigue con cubiertas de amianto, baños antiguos, aulas sin ascensor y filtraciones de agua».

El regidor arousano acusó a la Xunta de tener una «doble vara de medir» y de discriminar a su concello y a sus vecinos. Recordó que las competencias en educación son «plenas y exclusivas de la Xunta desde el inicio de la autonomía» y denunció que mientras en A Illa se rechazan las obras como supuesta competencia municipal, en municipios vecinos sí se financian actuaciones similares.

«El conselleiro hace el ridículo negando intervenciones en A Illa mientras la Xunta gasta 2,2 millones de euros en los concellos de alrededor, financiando incluso obras menores. Eso es abandono político y discriminación selectiva contra nuestro alumnado», afirmó.

El propio alcalde enumeró los proyectos sufragados por la Xunta en Sanxenxo, Meaño, Vilagarcía y Vilanova, que incluyen ascensores, patios cubiertos, reformas energéticas o ampliaciones completas de centros educativos.

Arosa cerró su protesta pública con un ultimátum: ·«El conselleiro agotó nuestra paciencia. No queremos más mentiras. Que diga claramente a la ciudadanía que abandona el CEIP Torre-Illa porque no le interesa invertir en A Illa. Exigimos la ejecución inmediata de una reforma global y la retirada del amianto, o su dimisión inmediata por el abandono ejercido contra nuestro pueblo y contra sus familias».