Alumnos griegos e italianos, recibidos en el Concello por su estancia en Vilagarcía

Un grupo de quince alumnos de Grecia e Italia fue recibido ayer en el Concello de Vilagarcía durante su estancia en la ciudad. Los jóvenes participan en el programa europeo Erasmus+ junto al IES Castro Alobre desde el pasado lunes, dentro del proyecto educativo «Illas peregrinas».

Se trata de estudiantes de 4º de ESO y 1º de Bachillerato del centro Panepistimou Kritis, de Rétimo (Creta), y del Liceale Statale «R. Mattioli», de Italia. Durante su estancia han desarrollado actividades culturales y medioambientales vinculadas al proyecto, que incluyeron visitas a la isla de Cortegada y a otros enclaves de la ría.

El grupo fue recibido por la teniente de alcalde, Tania García, quien les dio la bienvenida oficial en nombre de la Corporación. «Espero que os haya gustado tanto nuestra ciudad como para volver en el futuro. Disfrutad de los días que os quedan y aprovechad para conocer a fondo nuestra ría y a su gente», señaló la edil.

Los alumnos griegos regresaron ayer mismo a su localidad de origen, mientras que el grupo italiano permanecerá en Galicia durante el fin de semana. El lunes viajarán a Madrid, donde completarán su itinerario con una estancia de dos días.