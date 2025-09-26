Vecinos de Fonte da Coca piden más transporte público
Exigen reforzar con una línea más el autobús circular para dar buen servicio
Vilagarcía
La asociación vecinal Fonte da Coca pide al Concello de Vilagarcía la creación de una nueva línea de autobús «ahora que se van a elaborar los presupuestos municipales».
En un escrito presentado por Registro el colectivo vecinal presidido por Óscar Rey considera que «hay una gran parte de Vilagarcía que carece del paso de transporte público, ya que las tradicionales líneas no dan servicio en zonas donde está creciendo mucho la población, más si se plasma la creación de una nueva zona urbanizada con más de 360 viviendas entre A Laxe y la finca Douro».
Justifican su petición en que, además del necesario servicio, la línea de transporte público «conllevaría la reducción de gases, el ruido y un mejor tráfico».
