UPTA reclama ayuda a Mar para mariscadores de a pie y parquistas
La organización pretende que el marisqueo pueda compatibilizarse con otras actividades
Eduardo Abad, el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) mantuvo la reunión anunciada con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, y otros responsables de su departamento. Sobre la mesa, cuestiones como la necesidad de favorecer la compatibilización del marisqueo con otras actividades.
Lo expuso así acompañado de representantes de la cofradía de pescadores de Carril y de su agrupación de marisqueo a pie, incidiendo en «la necesidad de poder desplegar otros trabajos sin perder el permiso de explotación marisquera».
De igual modo propusieron «que sea posible ser propietario de una embarcación de la tercera lista y de un parque de cultivo, que es algo que no está permitido con la legislación».
Dice el patrón mayor que arrancaron a la conselleira «el compromiso de conseguirlo antes de que termine este año», previa modificación de un decreto que «no tiene lógica hoy en día».
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- El asilo de Cambados será un hotel
- Convocan para hoy huelga en educación
- Marta Villaverde liga el futuro de los bateeiros al diálogo y el consenso