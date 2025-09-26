UPTA reclama ayuda a Mar para mariscadores de a pie y parquistas

Eduardo Abad, el presidente de la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) mantuvo la reunión anunciada con la conselleira de Mar, Marta Villaverde, y otros responsables de su departamento. Sobre la mesa, cuestiones como la necesidad de favorecer la compatibilización del marisqueo con otras actividades.

Lo expuso así acompañado de representantes de la cofradía de pescadores de Carril y de su agrupación de marisqueo a pie, incidiendo en «la necesidad de poder desplegar otros trabajos sin perder el permiso de explotación marisquera».

De igual modo propusieron «que sea posible ser propietario de una embarcación de la tercera lista y de un parque de cultivo, que es algo que no está permitido con la legislación».

Dice el patrón mayor que arrancaron a la conselleira «el compromiso de conseguirlo antes de que termine este año», previa modificación de un decreto que «no tiene lógica hoy en día».