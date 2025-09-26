Tramitan la compra de terrenos para el futuro auditorio

El Concello de Meaño abrió el proceso formal de adquisición de los terrenos necesarios para la construcción del área de estacionamiento del futuro auditorio, en el paraje de A Toxa. Se hace por la modalidad de adjudicación directa, por lo que se solicita oferta exclusivamente a los propietarios. Por tal motivo, y tras pactarlo entre las partes a finales de 2023, disponen ahora de plazo hasta el día 1 para presentar su oferta, comprometiendo el ayuntamiento 39.155,64 euros.

Se trata de adquirir dos parcelas, de 1.013 y 601 metros cuadrados, calificadas ambas como suelo rústico y que se compran por 24.575,38 y 14.580 euros, respectivamente.

Son terrenos denominados «O Torno», colindantes con la Rúa Herminia Fariña, donde tras la vendimia ya han comenzado los trabajos de desmantelamiento del viñedo alló existente, al tiempo que se iniciaban las labores de movimiento de tierras para proceder al acondicionamiento del firme para su conversión en área de estacionamiento.