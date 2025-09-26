Trabajadoras del sector de cuidados reclaman un convenio laboral y salarios «digno»
Protagonizan cinco acciones de protesta en Vilagarcía y Ribadumia con el apoyo de la CIG
En torno a 80 personas participaron en las cinco concentraciones de protesta convocadas ayer por el sindicato CIG en Vilagarcía y Ribadumia para solicitar que se retomen las negociaciones de los convenios colectivos del servicio de ayuda en el hogar y del personal de residencias de mayores y centros de día.
Las trabajadoras se concentraron en primer lugar a primera hora de la mañana ante la residencia Servisenior, de As Carolinas, Vilagarcía, donde entorpecieron el tráfico durante unos minutos. Posteriormente, bajaron caminando hasta el centro de la ciudad, para concentrarse delante de la casa consistorial y, posteriormente, frente a la residencia Divina Pastora.
La protesta se trasladó posteriormente a Ribadumia. En primer lugar, hicieron una parada frente al Concello, donde realizaron una tirada simbólica de pañales. Finalmente, se concentraron delante de la residencia Domus Vi, en esta misma localidad, y también arrojaron unos pañales en señal de protesta.
La CIG y las trabajadoras reclaman unas condiciones laborales y salariales «dignas» en los nuevos convenios laborales. La negociación de los convenios está bloqueada desde hace años.
