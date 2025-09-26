Ribadumia vive un fin de semana de fiesta y anuncia 200 inscritos para la vendimia

El Concello de Ribadumia se llenará de fiesta este fin de semana. Mañana se celebra el cuarenta aniversario de la asociación de vecinos de San Andrés de Barrantes que adelantan «que tiene mucho trabajo y esfuerzo detrás», ya que se trata del primer aniversario que celebra la agrupación.

Para el domingo, la misma asociación prepara la XIX edición de la Xuntaza de Habaneras, «un evento musical que está teniendo un gran éxito durante los últimos años», exclaman en el Concello.

Se trata de una forma de promover los grupos corales, «que muchas veces no tienen donde expresarse», cuenta la asociación.

Además, anunciaron la XX Festa da Vendimia que suma ya más de 200 vecinos inscritos. «Es difícil encontrar una familia del concello que no tenga un viñedo», expresan desde la agrupación en referencia al que además de un recurso económico, es un elemento que «forma parte de nuestra tradición y gastronomía».

Este año se celebrará en el pabellón ganando tanto en comodidad como en seguridad. «Este nivel de participación quiere decir que se están haciendo las cosas muy bien», reconoció el alcalde de Ribdaumia, David Castro.