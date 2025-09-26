La Reserva Ornitológica de O Grove muestra su valía en el Día de las Aves

O Grove se dispone a celebrar el Foro La Toja, la Festa do Marisco y otra cita no menos destacada, como es el Día de las Aves. Una conmemoración especialmente relevante en esta localidad, teniendo en cuenta la existencia de la Reserva Ornitológica que gestiona la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife).

Será, precisamente, en ese espacio natural, vinculado al conocido Complexo Intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, Punta Carreirón e Lagoa Bodeira, donde se lleve a cabo el día 5 una ruta guiada en la que disfrutar de la riqueza natural del entorno y ver de cerca algunas de sus aves.

Una propuesta que resulta especialmente recomendable en esta época del año, cuando se desarrolla el fenómeno de la migración otoñal, en la que O Grove juega un papel estratégico.

Una salida reciente para observar aves. |

Serán expertos ornitólogos de SEO/BirdLife los que guíen esta experiencia por la que es la reserva más grande de España, además de tratarse de la única que hay en Galicia y de la primera que incluye medio marino.

Este evento, abierto a todos los públicos y gratuito, «trata de poner en valor la gran riqueza de este espacio y concienciar sobre la conservación de las aves y la naturaleza», explica la concejalía de Medio Ambiente grovense, a través de su Proyecto de Inversión Ornitológica (PIO).

De ahí que anime a participar en la celebración del Día de las Aves, presentado como «una cita anual muy especial para todos a los que nos une el amor y respeto por las aves, que nos ayudan a recuperar la conexión con la naturaleza».

Día de las Aves con SEO/BirdLife / Manuel M.

Pero eso no es todo, sino que esta nueva edición del Día de las Aves sirve a SEO/BirdLife para «alertar sobre la amenaza que supone el cambio climático, que afecta al 66% de las especies amenazadas, según la última actualización del Libro Rojo de España».

Una vez más, la divulgación y la concienciación se antojan dos buenas herramientas para la preservación del medio natural.

Eso es lo que persiguen efemérides como esta, que se lleva a cabo el primer fin de semana de octubre por ser el momento en el que se produce el paso de millones de aves que han criado en Europa y se trasladan hacia sus cuarteles de invernada africanos o de Europa meridional.

Tanto si es acudiendo a esa cita del día 5 en O Grove como en cualquier otro momento, lo recomendable es salir al campo o visitar los humedales «para disfrutar de las aves y para que la afición y pasión por ellas también se transforme en una información muy valiosa para su conservación», explican en el Concello y SEO, convencidos de que «entre todos podemos aumentar el conocimiento de nuestra avifauna».