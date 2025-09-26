El PP cesureño sospecha que la expropiación del enclave valgués «va para largo»

El PP de Pontecesures sospecha «que para finalizar todo el proceso de expropiación del terreno de Valga van a pasar meses o años».

A pesar de felicitar al gobierno de Maite Tocino por dar un gran paso en la consecución de la parcela que mantenía Valga en lo que era «una anomalía histórica» avisa que deben «abandonar el triunfalismo, ya que no deben dar por hecho el acuerdo todavía, ante el más que probable recurso del concello vecino».

Valga dispone de un plazo de dos meses para la interposición de un recurso contencioso y, «por la resistencia mostrada a ceder esta propiedad durante todos estos años, creo que sería prudente esperar un poco, pero es muy posible que el tema siga en los tribunales», advierte el portavoz popular, Manuel Vidal.

Añadió que el dictamen va acompañado de un acta de apropiación del terreno, «pero todo está pendiente de Valga y de lo que pueda pasar en los tribunales, en caso de que recurran finalmente a esta vía».

El proceso finalizará exclusivamente cuando el solar se inscriba definitivamente en el Registro de la Propiedad a nombre del Concello de Pontecesures y los posibles recursos queden resueltos.