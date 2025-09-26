Paco & Lola estrena una muestra fotográfica sobre el ciclo de la uva

La bodega Paco & Lola inaugura en el Pazo de Lis en Meaño, una exposición fotográfica sobre el turismo en la bodega. Esta muestra ya fue presentada en la Casa de Galicia, en Madrid, formando parte de una exposición dedicada al turismo industrial.

Las imágenes de Óscar Vifer, muestran a los socios de la cooperativa y rememoran el recorrido que hace la uva «desde su llegada tras la vendimia, pasando por los procesos de elaboración, hasta el momento de la cata final», explican.

Esta exposición fue creada precisamente «para recrear el camino como un viaje por la bodega, igual que la viven los visitantes en las experiencias de enoturismo de Paco & Lola». El objetivo principal de la exposición es «visibilizar y poner en valor el enoturismo como parte esencial de la identidad de la cooperativa meañesa».

En colaboración con el Concello de Meaño, anuncian que se desarrollan una serie de actividades complementarias gratuitas.

Además, el Concello aprovechará la ocasión «para poner en valor el pazo como un espacio en el que habitan la cultura y el patrimonio y para presentar los datos de turismo del presente año», adelantan.

La exposición estará abierta al público general, y desde la organización animan al vecindario a sumarse a esta celebración «que une vino, cultura y patrimonio».