La oposición meañesa critica la cancelación del pleno
T. Hermida
El regidor Carlos Viéitez no convocó el pleno ordinario que debería haberse celebrado ayer, como ya hizo con el de marzo. Esto provoca el enfado de la oposición municipal, resaltando la independiente Cristina Castro «ya instamos al regidor en plenos anteriores a corregir este modo errático de actuar en la convocatoria de plenos y comisiones, ya que es resultado de un auténtico descontrol».
Por su parte, la nacionalista Rosana Domínguez califica lo acaecido como «una falta de organización por parte de la Alcaldía, lo que, además, delata que el regidor no tiene compromiso con la transparencia de su gobierno». Lamenta que «la eliminación de un pleno ordinario limita fuertemente la labor de la oposición», ya que no puede disponer del turno de ruegos y preguntas.
«Desde hace meses –agrega– el regidor se niega a facilitarnos la información que se le ha solicitado de manera formal, y lo hace así pese a comprometerse antes a aportarla, en un gesto de quedar bien, pero sin cumplir luego en la práctica con ese compromiso».
