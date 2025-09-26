O Grove, Vilanova y Ribadumia son los Concellos que más invierten en cultura

O Grove, Vilanova y Ribadumia son, por este orden, los tres municipios de O Salnés que más dinero destinan a cultura por habitante, según un reciente informe del Consello da Cultura Galega y la Universidade de Santiago. En concreto, O Grove destinó en el año 2022 algo más de 125 euros por vecino a actividades e infraestructuras culturales; Vilanova dedicó 104 euros (con datos del año 2019), y Ribadumia, 101, también con datos previos a la pandemia.

El Consello da Cultura Galega sostiene que, «el gasto en cultura de los Concellos gallegos ni depende de su tamaño ni de su densidad de población, sino de las prioridades que cada entidad le concede a este ámbito». De hecho, han constatado que hay municipios poco poblados o con los núcleos muy diseminados que invierten más en esta área que otros que le superan en población.

El informe, titulado «O gasto en cultura na administración local de Galicia», analizó las liquidaciones presupuestarias de los Ayuntamientos gallegos en tres años distintos, 2015, 2019 y 2022, para conocer la evolución de las partidas en este periodo. Para ello, tomaron las cuentas remitidas por las administraciones locales al Ministerio de Hacienda, y de ellas extrajeron las cantidades realmente gastadas. En consecuencia, el trabajo no se centra en los presupuestos, que más tarde pueden cumplirse o no, si no en el dinero invertido finalmente.

En el año 2022, el Concello arousano que más destinó a cultura por habitante fue O Grove, con 125,39 euros per cápita; le siguen Meaño (83 euros por vecino), Cambados (73), y Vilagarcía de Arousa (58). En el caso de los demás municipios de Arousa, el informe del Consello da Cultura Galega no aporta los datos actualizados a 2022.

En 2019, la inversión per cápita en cultura en Vilanova fue de algo más de 104 euros; en Ribadumia, superó los 101 euros; en Valga, se aproximaron a los 84; y en Catoira superó por poco los 72. En el caso de Meis, el gasto por habitante en 2015 fue de 62 euros. De los demás municipios, no se consigna cantidad alguna.

A modo de referencia, y en el caso de las grandes ciudades gallegas, el gasto medio per cápita en Santiago fue de 141 euros; en A Coruña, de 121; en Pontevedra, de 69; en Vigo, de 48; y en Ourense, de poco más de 29 euros por persona.

Porcentaje sobre el total

Otra de las variables que analizan los técnicos del Consello da Cultura Galega y de la Universidade de Santiago es el porcentaje de las partidas destinadas a cultura con respecto al total del gasto liquidado. En este caso, las cuantías más elevadas de O Salnés y Ullán corresponden a Vilanova (24,4 por ciento). Le siguen Sanxenxo (32,5 por ciento), o Ribadumia (11 por ciento, con datos de 2019).

El porcentaje destinado por O Grove a cultura con respecto al total de inversiones se aproxima al 10 por ciento; Cambados y Meaño gastaron el nueve por ciento; Valga y Meis, el ocho; mientras que Vilagarcía y A Illa rondaron el seis por ciento.

En el caso de las siete grandes ciudades gallegas, el mayor porcentaje es el de Santiago (12 por ciento), mientras que A Coruña destina el 11 por ciento; Pontevedra, el 7,3 y Vigo poco más del 5. El porcentaje de Ourense no llega al tres por ciento, al menos en el último ejercicio económico estudiado para el informe.

Promoción y biblioteca

Las partidas destinadas a cultura por el Ayuntamiento de Vilagarcía crecieron de forma significativa desde 2015, año en el que se produjo un cambio de gobierno en Ravella. Así, en ese ejercicio, el gasto por habitante no llegaba a los 35 euros; en 2019, había subido a 52; y en 2022, superaba por poco los 58 euros per cápita.

En el caso de los municipios de su mismo rango de población (de 20.000 a 50.000 habitantes), Vilagarcía figura con la sexta mayor partida de Galicia, solo superada por las de Narón (95 euros por vecino), Lalín (88 euros), A Estrada, Carballo y Cambre.

El informe también desglosa el gasto en cultura en varias finalidades. En el caso concreto de Vilagarcía, el 30 por ciento del mismo es para bibliotecas y archivos; el 50 por ciento, para promoción cultural; el 1 por ciento para protección y gestión del patrimonio histórico y artístico; y el 19 por ciento para fiestas populares.

En este último apartado sobresale en el conjunto de Galicia el Concello de Cambados, puesto que destina a festejos el 73 por ciento de su presupuesto de cultura, por la Festa do Albariño.