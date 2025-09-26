La nueva EDAR de Vilagarcía sale a licitación por 28 millones

Hace tres años las entonces conselleiras de Mar y de Infraestruturas anunciaban una inversión de diez millones de euros para renovar el saneamiento en el margen izquierdo del río O Con y otra de en torno a 23 millones para ampliar la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR); una obra de enorme complejidad porque la actual no puede dejar de funcionar en ningún momento.

Lo hacían desde el convencimiento de que estas importantes mejoras no solo irían en beneficio de Vilagarcía, sino que contribuirían a la preservación medioambiental y la regeneración productiva de la ría de Arousa.

Hace dos meses, el alcalde Alberto Varela y la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, firmaban el convenio de colaboración y hablaban de plazo de ejecución de dos años y nueve meses.

La firma del convenio entre el alcalde y la conselleira. / Noe Parga

Ahora puede decirse que la obra de remodelación de la red de saneamiento municipal está en su recta final y que la nueva EDAR de Vilagarcía se encuentra ya en fase de licitación.

Falta de capacidad

Se baraja para ello un presupuesto de 28 millones de euros –IVA incluido– para corregir de una vez por todas la «falta de capacidad de la actual EDAR y dar un tratamiento adecuado a las aguas residuales que recibe», asegurando el cumplimiento de los parámetros de vertido de las aguas tratadas en la ría de Arousa.

La Xunta tiene en cuenta, en el momento de impulsar esta demandada mejora, que las elevadas cargas contaminantes actuales en las llamadas aguas brutas hacen que la producción real de lodos resulte superior a la estimada cuando se diseñó la ya obsoleta EDAR existente.

Esto hace que la línea de tratamiento de lodos resulte claramente insuficiente, por lo que «resulta imprescindible su ampliación».

La solución propuesta permitirá incrementar la capacidad de depuración para tratar una población equivalente a 99.404 habitantes, con un caudal medio de 15.639 metros cúbico al día y un caudal máximo de 500 litros por segundo, cuando en la actualidad es de solo 250.

Esto explica que vaya a ponerse en marcha un tratamiento secundario «basado en nuevos reactores biológicos con tecnología híbrida» y también que vayan a ser ampliados «todos los procesos asociados al nuevo sistema biológico, tanto en la línea de agua como en la de lodos», minimizando además «la superficie adicional necesaria y manteniendo el servicio de depuración durante su ejecución.

La actual depuradora vilagarciana. / Iñaki Abella

Así pues, la obra propuesta no solo contempla la ampliación de la capacidad de tratamiento de la EDAR, sino que prevé la implantación de sistemas de producción de energías renovables «para minimizar y reducir el coste energético da depuración de aguas residuales».

Dicho de otro modo, que van a desplegarse actuaciones previas y auxiliares que permitan ampliar la EDAR sin afectar a los actuales procesos de depuración mediante la construcción de un nuevo pretratamiento.

Esto requiere desviar los colectores existentes en la línea de agua y desviar la conexión con la nueva obra.

También respecto a la línea de agua, decir que se incluirá el nuevo tratamiento biológico con cuatro líneas y dispondrá de sistema de eliminación química de fósforo y una decantación secundaria.

Emisario submarino

Se le suma un tratamiento terciario de desinfección UV con dos líneas, un nuevo bombeo hacia el emisario submarino existente, la demolición del actual pretratamiento, la restitución de la explanada ocupada y la demolición de todas las instalaciones sin uso tras la ejecución de las obras.

Respecto a la línea de lodos, se anuncia su almacenamiento, bombeo y estabilización, un proceso de dosificación química y el bombeo de lodos digeridos a deshidratación.

Por su parte, la línea de biogás incluye la dotación de gasómetro, quemador de gas, tratamiento de eliminación de nitrógeno de las aguas de deshidratación e instalaciones auxiliares.

En el concurso de licitación se alude también a mejoras técnicas como la utilización de elementos especiales diseñados en acero inoxidable para los circuitos hidráulicos del equipo de cogeneración y otros útiles de depuración.

Al igual que se favorecerá la mejora de la iluminación existente en la EDAR adaptándola a los estándares de eficiencia energética, «de manera que toda la iluminación exterior quede configurada por puntos de luz de tecnología led con paneles solares».

Otra de las mejoras posibles a plantear por las empresas interesadas, que deben entregar sus ofertas antes del 9 de diciembre, es la minimización del impacto visual, modificando el acabado de la estructura de hormigón armado «mediante adición de pigmentos inorgánicos».

Tratamiento biológico

En base a todo ello, desde la Xunta destacan la trascendencia social y medioambiental de la nueva EDAR, haciendo hincapié en que incorpora «pretratamiento en edificios con desodorización, un nuevo tratamiento biológico, decantación secundaria, tratamiento terciario de desinfección y sistema de eliminación química de fósforo».

Al igual que destaca la construcción el nuevo bombeo hacia el emisario submarino y la instalación en la línea de lodos a situar dentro del actual edificio de un sistema de desodorización.

«A mayores, se remodelarán los actuales edificios de control y de lodos y la demolición de la actual instalación de pretratamiento permitirá reconvertir el espacio que ocupaba en zona portuaria», resaltan en el Gobierno gallego.

Donde apuntan que Augas de Galicia aporta el 80% de la financiación y que al Concello de Vilagarcía le corresponde el 20% restante.