Lamvrespas espera reunir a 250 moteros en la celebración de su décimo aniversario

El Scooter Club LamVrespas prepara el décimo aniversario de su reunión de moteros bajo el marco de la Festa do Marisco de O Grove. En colaboración con el Concello y la cofradía ya cuentan con clubes inscritos de toda Galicia, Asturias y una treintena de moteros de cinco clubes de Portugal. La organización espera llegar a 250 participantes en esta edición.

El alcalde meco, José Cacabelos, describió la cita como «un referente del mundo del scooterismo, llegando a su décimo aniversario con las mejores expectativas». Las inscripciones ya están abiertas desde diez euros.

La actividad principal comenzará el domingo 4 de octubre a las 11.00 horas con la ruta por O Grove. Al terminar, los integrantes disfrutarán de un pincho ofrecido por la organización, que llevará a cabo también el sorteo de numerosos regalos y un reconocimiento a los clubes que se acerquen ese día a O Grove.

Para completar una jornada por todo lo alto, LamVrespas celebrará el décimo aniversario de un modesto evento «que nació como una simple quedada de compañeros», con el sorteo de una Vespa T5 125, «una magnífica oportunidad para hacerse con una moto clásica», aseguran.