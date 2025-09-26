Kiko Veneno y Carlangas encabezan el gran cartel de la vertiente musical de la feria Castes

Vilagarcía volverá a maridar música y vino con la celebración de la segunda edición de Castes The Musical, que tendrá lugar del 21 al 23 de noviembre en A Peixería y la Plaza de Abastos. El cartel reúne a referentes de la escena como Kiko Veneno, Carlangas o Miguel Costas, junto a talentos gallegos emergentes como Monolius DOP u Os Carismáticos, además de propuestas locales como Gonzalo Arca & The Preachers o Pablo Pérez & Onfire.

El organizador, Sito Dieste, recalcó que el proyecto nace de la importancia de «acercar el ocio al vino y aunar dos culturas: la del festival vitivinícola y la de la música, sin necesidad de recurrir a destilados». En su opinión, esta segunda edición marca «un año de consolidación del apartado musical, con un cartel más amplio y de mayor nivel», en el que se suman también sesiones de DJs como Ariza, Maefield o Kris DJ.

Dieste subrayó que The Musical es «el hermano pequeño de Castes», pero con una identidad propia: «Hemos mejorado en cuanto a nombres y cartel. Además de los conciertos habrá aulas de formación y visitas a bodegas. Queremos abrir el abanico y dar visibilidad a muchas situaciones complicadas, como la vivida en Valdeorras tras los incendios, motivo por el que este año ponemos especial hincapié en sus vinos».

El programa se comprimirá en tres jornadas intensas: el viernes los conciertos arrancarán a las 20.00 horas y se prolongarán hasta las 2.30; el sábado abrirán a las 18.00 horas; y el domingo, coincidiendo con la feria vitivinícola, habrá una sesión abierta al público a partir de las 13.00 horas en la Plaza de Abastos.

En paralelo, se instalará una zona gastro «al estilo Romaría 2.0» a lo largo de toda la calle, con stands de vinos de toda Galicia y propuestas gastronómicas accesibles para todos los públicos. «Queremos que la gente venga interesada por el vino y se encuentre con el añadido de un festival musical muy atractivo», resumió Dieste, que también agradeció el apoyo del Concello, la Diputación, la Xunta y de patrocinadores privados como el Grupo Santander.

Kiko Veneno en uno de sus últimos conciertos. / FdV

El alcalde, Alberto Varela, incidió en que «Vilagarcía non para» y destacó que el festival contribuye a consolidar la ciudad como «capital cultural de la provincia y referente en la desestacionalización turística». A su juicio, Castes «constituye una feria diferente, que mima los pequeños detalles, da a conocer bodegas pequeñas y sitúa en espacios muy especiales como la Plaza de Abastos una conjunción de factores redonda».

Por su parte, el diputado provincial Javier Tourís felicitó a la organización por «conjuntar música y vino en un mismo proyecto», y reafirmó el respaldo de la institución. «Es un tipo de iniciativas muy importantes. Vilagarcía se convierte en epicentro de una comarca líder en turismo y en desestacionalización, y desde la Diputación seguiremos al lado de propuestas como esta, que apuestan claramente por el enoturismo».

Los abonos promocionales pueden adquirirse por 50 euros hasta el 28 de septiembre, antes de la salida de las entradas diarias, a través de la web castes.es. El aforo será limitado a 600 personas por jornada, apostando por un formato de calidad frente a la masificación. En 2024, Castes reunió a más de 1.400 asistentes.