Hallan nuevos restos romanos en el Alobre: podría ser un enterramiento o una «lareira»

La excavación en la parte baja del castro de Alobre ha sacado a luz una nueva estructura de origen romano que podría ser de tipo funerario o simplemente «lareiras». Son las dos posibilidades barajadas por el equipo del CSIC-Incipit que está realizando un macromuestreo inédito en la arqueología gallega; recogiendo de todo, desde sedimentos hasta materiales de construcción, restos óseos....

Se trata de una construcción cuadrada que no está pegada a la cetárea romana que, junto a la puerta marítima de la Edad de Hierro, ha motivado esta nueva prospección, iniciada en agosto. En ella encontraron un depósito de tégulas (tejas romanas) y mucho carbón que todavía no se ha analizado, así que la coordinadora, la doctora María Martín Seijo, aún no puede afirmar mucho.

«En la época romana convivían diferente rituales y esto podría ser un enterramiento secundario. Al acabar de cremar los cadáveres, los familiares recogían pequeños trozos que quedaban del ajuar, huesos, cerámicas y carbón y luego los enterraban en otro lugar, a veces envueltos en telas y dentro de pequeños agujeros en el suelo y encima colocaban un marcador, como una lápida. Porque los romanos también volvían a las tumbas a visitar a sus muertos, como hacemos nosotros en Todos los Santos», explica la arqueóloga.

Así las cosas, podría corresponderse a una especie de cementerio o «ser simplemente un hogar, como una especie de lareira empleada para algo especializado, porque las tégulas son de material refractario». Lo que sí queda descartado es que se corresponda con un crematorio, un ustrinum.

Foto de esta semana de cómo va la puerta marítima. | / Iñaki Abella

La última salsa cocinada

Los resultados aún tardarán en conocerse, pero ya tienen algunos datos de otras muestras recogidas –un trabajo que continúa–. Por ejemplo, de la última salsa cocinada en uno de los tanques de la cetárea que quedó sellado bajo derrumbes de los muros y las tejas. Esto era como una especie de untables que echaban encima de las comidas y ha aparecido una capa bastante gruesa y bien conservada, seguramente porque quedó abandonada y nunca se limpió.

«Estaba todo. La parte del cráneo, las vértebras las escamas... Todo el esqueleto de las sardinas y a nivel molecular hemos visto jugos biliares, así que sabemos que las echaban enteras», cuenta la arqueóloga. Pero también quieren saber si empleaban otras especies para estos preparados –ya saben que había ostras–, los tipos que había, si en estos depósitos se realizaban otras cosas... Y en el caso de la cetárea en sí, recabar información sobre su construcción, como el tipo de madera empleada en la estructura tras hallarse algunas zonas quemadas.

Además, según la doctora del instituto dependiente del CSIC, la aparecida en Valle-Inclán es interesante porque se trata de elementos que no aparecen en demasiadas ocasiones y está se encuentra «bastante bien conservada».

El muestreo que van a realizar será tan completo como hacerle un escáner de rayos X al yacimiento. De hecho, Martín pide paciencia para conocer los resultados porque estamos hablando de que van a procesar «cientos de litros de sedimentos». El sistema seguido es similar al de los cazadores de oro en los ríos, lavando la tierra y cribándola.

Un experto en los trabajos de excavación. | / Iñaki Abella

Muestras al extranjero

Un trabajo ingente al que seguirá otro no menor, porque luego hay clasificar los restos de interés: semillas, carbones, huesos... Que luego se repartirán entre los diferentes especialistas implicados en esta intervención y que incluyen a expertos de otras universidades y del extranjero, como será en el caso de la datación por carbono 14 para medir la antigüedad.

El equipo ejecuta esta intervención mediante un convenio con A Citania, la empresa contratada por Mercadona para realizar esta nueva excavación en el Alobre. Su objetivo principal es saber qué ocurrió en los 800 años de historia entre la cetárea y la puerta de la Edad de Hierro, la única documentada en el noroeste español.

Casi todas las ramas de la arqueología implicadas

Las indagaciones en la parcela de Mercadona empezaron hace un lustro y esta fase es muy relevante. Ya ha permitido sacar a la luz buena parte del muro de la puerta marítima, cuyo hallazgo ha reescrito parte de la historia de los orígenes conocidos de Vilagarcía, y ahora, con la aportación del Incipit, se dará un paso más porque las muestras se van a derivar a todo tipo de especialistas.

La propia coordinadora, María Martín, es una de ellas; concretamente en el caso de la arqueobotánica, la rama centrada en el estudio de los restos vegetales. Pero también están implicados analistas de marcadores químicos; de la zooarqueología, de la Universidad de León -Carlos Fernández-, y de estudios antropológicos, con el paleontólogo Edgard Camarós, de la USC, que precisamente estudia los huesos humanos de la necrópolis de Arealonga, el motivo original de toda esta sucesión de excavaciones.