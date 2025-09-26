El Foro Acui aborda el presente y el futuro de las rías gallegas

El Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas (Foro Acui), creado en 1998 con la pretensión de convertirse en «un espacio de referencia» en el que abordar el presente y el futuro del sector del mar y sus gentes, regresa a escena los días 2 y 3.

Lo hace, como siempre, al abrigo de la Festa do Marisco de O Grove, considerado el marco ideal para debatir sobre formación, divulgación e interacción entre investigadores, empresarios y Administración, prestando especial atención a los avances en sostenibilidad de la producción de moluscos, la pesca de bajura y los retos del marisqueo ante el cambio climático.

Los participantes, que tienen de plazo hasta el lunes para inscribirse – en www.foroacui.com–, van a poder conocer también proyectos de diversificación y casos de éxito del sector mejillonero, así como los desafíos del marisqueo y nuevas herramientas para reforzar la gestión del mejillón en las rías.

El cartel del Foro Acui. / FdV

Todo ello aderezado con una sesión de pósters científicos, espacios de debate y la entrega de premios a las mejores comunicaciones.

Así lo anuncian los organizadores, que animan a participar tanto en esta actividad, a desplegar en el Auditorio de Monte da Vila, como en la conferencia del ciclo anual «Cultivando o Mar», a desplegar a bordo del catamarán «Gran Cormorán Jet», en el muelle de pasaje de O Corgo.

«Un mar de preguntas»

En esta charla, que se complementa con la presentación del libro «Un mar de preguntas», de Javier García, intervendrá el doctor en Historia Bruno Padín, que hablará «sobre las estrategias alimentarias de la gente de O Grove en el mundo antiguo». Junto a él, un Óscar Otero, de la cooperativa Amegrove, para disertar sobre la comercialización de mejillón.

Pero volviendo al Foro Acui propiamente dicho, decir que se espera a la conselleira de Mar, Marta Villaverde; la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar), Covadonga Salgado; y a expertos –investigadores o docentes– como Fran Saborido Rey, Daniel Rey, Rosa Fernández Otero, José Manuel Fernández Babarro y Paulino Martínez Portela.

Junto a ellos, representantes de universidades gallegas, centros de formación como el Igafa e incluso de la Autoridad Portuaria de Vigo, como Luz Pérez-Parallé Mera, José Pintado, Javier Cremades, Miguel Ángel Lastres, Nieves González y Daniel Escobar Ortega.

Durante las diferentes sesiones previstas se hablará del Intecmar como «centro público al servicio de la sociedad» y de la producción sostenible de moluscos.

Especies exóticas invasoras

También se presentarán avances para la mejora en el abastecimiento de su semilla y se debatirá sobre la acuicultura multitrófica integrada, antes de una mesa de trabajo centrada en el proyecto «NaturPorts», enfocado hacia la restauración de ecosistemas portuarios, y las especies exóticas invasoras, vistas como «amenaza muy seria para la industria de la acuicultura de bivalvos en Galicia».

El Foro Acui reserva espacio y tiempo para «nuevos modelos de comercialización para pescadores y acuicultores en Latinoamérica» y para detallar los últimos avances en la fisiología del pulpo.

Asimismo, Jesús Castiñeira, de la Organización de Productores de Mejillón de Galicia (Opmega), presentará «amenazas y estrategias de control de la producción», y Estefanía Paredes, de la Universidade de Vigo, hablará de la obtención de semilla de moluscos mediante congelación de larvas y juveniles para reducir la dependencia del reclutamiento estacional.

El potencial emergente de las «ostras perleras» y los avances en la diversificación de tecnologías para el cultivo en México del ostión de Cortés u ostión de placer (Crassostrea corteziensis) son otros asuntos relevantes del Foro Acui, junto a los desafíos del marisqueo en Galicia y la adaptación de los bivalvos al cambio climático.

Tanto o más atractivas resultan las explicaciones a ofrecer sobre el estudio de la dinámica poblacional de la mejilla en el litoral, sobre el balance del primer año de captación de esa semilla en las líneas de cultivo flotantes de la ría de Muros.