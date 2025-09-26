Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La escuela de música de O Grove presenta 17 nuevas plazas

Las solicitudes están abiertas desde esta misma mañana y las clases comenzarán el 1 de octubre

Hugo de Dios

O Grove

La Escuela de Música Municipal Pepe Silva informa de la apertura de plazas para el presente curso, que comenzará el próximo miércoles.

El Concello de O Grove anuncia los siguientes instrumentos y plazas disponibles para su escuela: el piano, la guitarra y las clases de música y movimiento, contarán con dos plazas cada una.

Mientras, saxofón, violonchelo, violín, bombardino, flauta, clarinete, trombón, trompa, trompeta, estimulación musical y canto, tan solo dispondrán de una plaza por disciplina.

Adelantan que «todo el alumnado que presentó su solicitud de prematrícula el pasado mes de junio está admitido y continuará en la escuela de música con los mismos instrumentos cursados durante el curso anterior».

Respecto a las inscripciones para las nuevas plazas, cuentan que se llevarán a cabo en el registro del Concello en horario de 9.00 a 14.00 horas o, en su defecto, a través de la sede electrónica municipal.

El plazo comienza hoy y se mantendrá abierto sin fecha de cierre. Las solicitudes se cubrirán por orden de entrada. «Las personas que se queden sin plaza pasarán a una lista de espera», añaden.

Con fines organizativos, explica que «la dirección de la Escuela de Música Municipal contactará con las familias para organizar los horarios».

