La escuela de música de Meaño inicia el curso con 189 alumnos

La Escola de Música Municipal de Meaño se presentó con presencia del regidor, Carlos Viéitez, en un acto que se aprovechaban los alumnos de disciplinas instrumentales para concertar con sus profesores los horarios para las clases individuales.

El curso se inicia formalmente el próximo miércoles con 189 alumnos. De ellos, 138 están matriculados en disciplinas teóricas y 131, en disciplinas instrumentales, si bien se da el caso de que muchos doblan formación teórica y práctica.

En las disciplinas instrumentales destaca un instrumento no bandístico como el piano, que alcanza el mayor número matrículas, con 17 alumnos.

Le siguen trompeta, con 15, clarinete, con 14, saxo y trombón, con 13 en cada una, flauta, 12, y percusión, con 11 alumnos.

Por debajo de la decena están guitarra y violonchelo, con 9 alumnos cada una, y tuba-bombardino, con 8. Entre los instru-mentos menos demandados, el fagot, con 2, y oboe y trompa, con 4 cada uno.

Amén de clases individuales por alumnos e instrumento, los jóvenes músicos podrán mejorar su formación participando en las clases colectivas a través de los grupos de viento madera, metal, percusión, chelo y guitarra.

Además de recibir formación de canto a través de la actividad de coro de la escuela.

A mayores, la Banda Unión Musical de Meaño completa la formación del alumnado con la actividad de las bandas Infantil y Xuvenil

Por su parte, en formación colectiva, 31 niños se acercan a conocer este arte con «Música en movimiento», otros 31 lo hacen en Inicio al Lenguaje Musical, y 76, en Lenguaje Musical (solfeo)

La Escola de Música de Meaño mantiene las tarifas estándar desde hace más de una década. Así, por las clases colectivas de Música y Movimiento, más Lenguaje Musical, la tarifa es 25 euros al mes, mientras que en las individuales de instrumento son de 50 euros.

En los precios se incluyen de por sí las actividades de coro y grupo. Su participación luego en las bandas Infantil o Xuvenil, dependientes de la banda tienen carácter gratuito.

Sobre esas tarifas estándar se contemplan descuentos añadidos para los siguientes casos de alumnos empadronados en el Concello de Meaño: un 20% por la presencia de dos ó más hermanos en actividades municipales, un 30% si se tratase de tres hermanos, un 25% por familia numerosa y un 10% por cada actividad municipal a mayores a la que acuda el niño, o bien por minusvalía. Los descuentos son acumulables, incluso dentro de la misma unidad familiar, pudiendo llegar a una deducción máxima del 50%.