La entrada de solo 532 toneladas en cuatro días confirma el fin de vendimia
La llegada de uva a las bodegas de la DO Rías Baixas se registra ya a cuentagotas
Finalmente el récord histórico quedará establecido en más de 47 millones de kilos
A pesar del buen tiempo reinante, entre la mañana del lunes y la de ayer entraron en las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas apenas 532 toneladas de uva.
Es una muy baja cantidad que, a la postre, resulta la prueba más que evidente de que la vendimia 2025 está finalizada.
A la espera de las últimas cajas se confirma que va a quedarse finalmente en más de 47 millones de kilos, como se avanzaba hace días en FARO DE VIGO.
Hasta ayer a mediodía se habían vendimiado exactamente 47.213.785 kilogramos, por lo que parece improbable ya alcanzar los 48 millones y, desde luego, se descartan definitivamente los 50 millones que se pronosticaban hace algo más de un mes, cuando comenzó la recolección.
Las cifras finales apeas varían de las ofrecidas por el decano durante la campaña, comprobándose el absoluto dominio de la variedad albariña, con 46 millones de kilos de uva.
Como también queda patente la hegemonía de la subzona Val do Salnés, con 31 millones de kilogramos obtenidos desde mediados de agosto.
Finalmente Condado do Tea se queda en 10 millones de kilos de uva y O Rosal roza los 6,5 millones, mientras que Ribeira do Ulla recogió 768 toneladas y Soutomaior, poco más de 92.
Como ya se había indicado en su momento, la actual cosecha marca un récord absoluto en la DO Rías Baixas, pues esos más de 47 millones de kilos superan en 3 millones el total obtenido en 2023, que hasta ahora marcaba el techo de esta marca de calidad. El año pasado habían sido cinco millones de kilos menos que ahora.
Los mexicanos se interesan por el albariño
Medio centenar de bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas vendieron el año pasado 285.156 litros de vino en México, por importe de 2.535.000 euros, lo que supuso incrementos del 7,61% y el 13,87%, respectivamente, en relación con 2023.
De este modo, dicho país ocupa el quinto puesto en el ranking de exportaciones de Rías Baixas y tiene su propio plan promocional.
Estrategia que incluye misiones comerciales como la protagonizada por cinco prescriptores mexicanos que estos días «han podido ver, en vivo y en directo, los últimos coletazos de la vendimia 2025, además de probar varios vinos en fermentación y conocer de mano de las bodegas que esta añada presenta con buena calidad y cantidad», explican en el Consello Regulador, presidido por Isidoro Serantes.
Parece que los visitantes mexicanos pudieron conocer nueve bodegas de las subzonas Condado do Tea, O Rosal y O Salnés y catar 23 marcas diferentes de Rías Baixas.Destacan «la longevidad increíble» y «espectacularidad» que poseen ciertos albariños, al tiempo que alaban «las vinificaciones especiales».
Suscríbete para seguir leyendo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El alijo fallido de A Pobra desata una redada con 11 arrestos y dos planeadoras incautadas
- El festival Son do Mar sonará desde Meaño
- O Grove, en estado precario en vísperas de la Festa do Marisco y el Foro La Toja
- El asilo de Cambados será un hotel
- Convocan para hoy huelga en educación
- Detienen por violencia de género a un hombre con antecedentes en Vilagarcía