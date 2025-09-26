La entrada de solo 532 toneladas en cuatro días confirma el fin de vendimia

A pesar del buen tiempo reinante, entre la mañana del lunes y la de ayer entraron en las bodegas de la Denominación de Origen Rías Baixas apenas 532 toneladas de uva.

Es una muy baja cantidad que, a la postre, resulta la prueba más que evidente de que la vendimia 2025 está finalizada.

A la espera de las últimas cajas se confirma que va a quedarse finalmente en más de 47 millones de kilos, como se avanzaba hace días en FARO DE VIGO.

Hasta ayer a mediodía se habían vendimiado exactamente 47.213.785 kilogramos, por lo que parece improbable ya alcanzar los 48 millones y, desde luego, se descartan definitivamente los 50 millones que se pronosticaban hace algo más de un mes, cuando comenzó la recolección.

Las cifras finales apeas varían de las ofrecidas por el decano durante la campaña, comprobándose el absoluto dominio de la variedad albariña, con 46 millones de kilos de uva.

La vendimia 2025, que se lanzó entre los días 23 y 24 de agosto. / Iñaki Abella

Como también queda patente la hegemonía de la subzona Val do Salnés, con 31 millones de kilogramos obtenidos desde mediados de agosto.

Finalmente Condado do Tea se queda en 10 millones de kilos de uva y O Rosal roza los 6,5 millones, mientras que Ribeira do Ulla recogió 768 toneladas y Soutomaior, poco más de 92.

Como ya se había indicado en su momento, la actual cosecha marca un récord absoluto en la DO Rías Baixas, pues esos más de 47 millones de kilos superan en 3 millones el total obtenido en 2023, que hasta ahora marcaba el techo de esta marca de calidad. El año pasado habían sido cinco millones de kilos menos que ahora.