Los detenidos en la redada de drogas declaran en Muros

El Tribunal de Instancia Plaza 1 de Muros tomará hoy declaración a las 11 personas detenidas este miércoles en el marco de una operación contra el narcotráfico de la Policía Nacional. La redada se desató tras la localización en A Pobra, hace diez días, de un alijo de 3.500 kilos de cocaína que, presuntamente, transportó hasta las costas gallegas un narcosubmarino.

Durante la jornada del miércoles se realizaron 18 registros, entre ellos uno en una nave de Tragove (Cambados). El Juzgado ordenó el decomiso de dos planeadoras, supuestamente utilizadas por la trama para realizar alijos de droga, y entre los arrestados se encuentran dos empresarios náuticos, uno de ellos de Vilanova.