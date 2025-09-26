Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los detenidos en la redada de drogas declaran en Muros

Los investigadores los vinculan a los 3.500 kilos de cocaína localizados en A Pobra hace diez días

Registro del miércoles en Cambados. | Iñaki Abella

REDACCIÓN

Arousa

El Tribunal de Instancia Plaza 1 de Muros tomará hoy declaración a las 11 personas detenidas este miércoles en el marco de una operación contra el narcotráfico de la Policía Nacional. La redada se desató tras la localización en A Pobra, hace diez días, de un alijo de 3.500 kilos de cocaína que, presuntamente, transportó hasta las costas gallegas un narcosubmarino.

Durante la jornada del miércoles se realizaron 18 registros, entre ellos uno en una nave de Tragove (Cambados). El Juzgado ordenó el decomiso de dos planeadoras, supuestamente utilizadas por la trama para realizar alijos de droga, y entre los arrestados se encuentran dos empresarios náuticos, uno de ellos de Vilanova.

