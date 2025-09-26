Los socios del cuatripartito de Cambados discrepan sobre el cambio urbanístico para el asilo

El cuatripartito de Cambados muestra discrepancias sobre cómo afrontar el futuro del asilo, después de que el nuevo dueño confirmase su intención de transformarlo en un hotel de lujo. De momento, la idea del alcalde socialista, Samuel Lago, de pedirle una compensación por la necesaria modificación urbanística, solo cuenta con un aliado, su socio de Somos. El BNG avanzó su rechazo y Pode está «en fase de luto por este fatal desenlace», así que no se pronuncia, por ahora.

Cambiar el uso de este suelo dotación a terciario o residencial es fundamental para que Iberus Capital Investment Group pueda ejecutar sus planes. De hecho, para Tino Cordal, en estos meses han sido testigos de una pantomima: «Estamos convencidos de que ya habían hablado con la Xunta si no, no se habrían aventurado a hacer una inversión de cuatro millones de euros –el precio de salida– y al final, en temas de urbanismo y patrimonio, está por encima del Ayuntamiento. El PP y la orden estuvieron dilatando todo para tratar de confundir y engañar a la opinión pública, para echarnos la culpa» de que acabara en manos privadas.

Así las cosas, ante «hechos consumados», no ve mal la opción de solicitarle que les compense con una parcela en otro lugar para ofrecérsela a la Consellería de Política Social y que construya una residencia pública; en esos planes de nuevos centros que tiene para este mandato.

El convenio urbanístico que regiría todo podría tener que aprobarse en pleno y, a día de hoy, el regidor socialista no contaría con apoyos suficientes, por lo menos en su gobierno. El nacionalista Liso González fue muy claro: «No vamos a apoyar ninguna modificación para dar cabida a un hotel, queremos que el pazo de Montesacro sea público y una residencia, es el camino», declaró.

Por su parte, José Ramón Abal Varela, no quiere ni pensar en eso ahora mismo: «Estamos enfadados, frustrados, en fase de duelo, porque nuestra apuesta era que el Concello liderase la compra y sumara a otras administraciones. Fue un fallo estrepitoso de toda la política cambadesa, y me incluyo, porque se polarizó el tema. No era tan complicado llegar a acuerdos y aportar todos algo, dentro de sus posibilidades, con todo el dinero que está entrando con los fondos Next Generation. Pero ahora no hay servidores públicos, todo son estrategias de partido», manifestó.

Así las cosas, está por ver cómo avanza el asunto y si Iberus está dispuesto a dar nuevos detalles de su proyecto para transformar el que fue el emblemático asilo durante 85 años.