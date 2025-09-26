Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cornazo celebra la Festa do Churrasco

El campo de la fiesta de Cornazo alberga este domingo la séptima edición de la Festa do Churrasco. Además de la carne protagonista, el menú incluye criollos, patatas, pan, vino y café por 17 euros. Los niños de 5 a 10 años pagan 10 euros. Además habrá sorteos y música a cargo de A Xaiba y La Fórmula. Para más información al 691 200 168.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents