La Coral Rosalía de Castro celebra su 40 aniversario

Vilagarcía vivirá un fin de semana marcado por la música y el compromiso social con dos citas destacadas. Por un lado, la Coral Rosalía de Castro celebra mañana sábado en el Auditorio sus cuarenta años de vida con un festival muy especial. Y por otro, la Asociación Autismo BATA organiza hoy viernes un concierto benéfico en el Salón García a cargo del Orfeón Voces Graves de Arousa. Dos iniciativas que unen música y solidaridad.

El aniversario de la Coral Rosalía de Castro se festejará el sábado a las 19.30 horas con entrada gratuita. La agrupación, dirigida por Montse Arosa, ha preparado un repertorio que guarda alguna sorpresa e incluirá también la colaboración de Voces Amigas, Savia Nova, Añoranza y la academia de baile Nydia. Su presidente, Felipe Gutiérrez, invitó a todos los vecinos a sumarse a la celebración y aprovechó para animar a nuevas voces a unirse a la agrupación: «Queremos que la gente mayor de Vilagarcía sepa que hay muchas cosas que hacer después de jubilarse, como disfrutar de la música con nosotros». La concejala de Personas Mayores, Tania García, destacó la importancia de contar en la ciudad con «una de las formaciones más veteranas aún en activo».

La segunda gran cita llegará hoy (20.00 horas) en el Salón García, donde el Orfeón Voces Graves de Arousa ofrecerá un concierto solidario en favor de Autismo BATA. La recaudación se destinará a reconstruir A Hortiña, una zona de cultivo que los usuarios de la asociación utilizan en talleres de horticultura. La entrada es libre, aunque quienes no puedan asistir pueden colaborar con una donación a través de la plataforma www.migranodearena.org.

Autismo BATA, con más de tres décadas de trayectoria, trabaja en la inclusión social y laboral de personas con TEA. En esta ocasión, la entidad busca reunir 3.500 euros para reparar los daños que el mal tiempo causa cada año en su huerto educativo, mejorar el invernadero, habilitar una caseta para material y cerrar el espacio. Actualmente ya se han recaudado cerca de 3.000 euros.