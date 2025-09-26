La cocina de «O calendario da ría na túa mesa» arranca en Carril

Vilagarcía inaugura mañana la segunda edición de los talleres de cocina gratuitos «O calendario da ría na túa mesa», con una sesión dedicada a las conservas a cargo de la empresa Peperetes y del chef Patxi García. La actividad, abierta al público general sin necesidad de inscripción previa, tendrá lugar a las 12.00 horas en el primer piso de la lonja de Carril.

El programa, financiado a través del GALP, incluye un total de 18 citas hasta septiembre de 2026. También participarán la cocinera Rocío Garrido y el chef Xoanqui Ameixeiras.