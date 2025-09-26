Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cocina de «O calendario da ría na túa mesa» arranca en Carril

La primera cita será mañana (12.00 horas) en la lonja

Xoanqui Ameixeiras será uno de los formadores.

Xoanqui Ameixeiras será uno de los formadores. / FdV

Diego Doval

Vilagarcía

Vilagarcía inaugura mañana la segunda edición de los talleres de cocina gratuitos «O calendario da ría na túa mesa», con una sesión dedicada a las conservas a cargo de la empresa Peperetes y del chef Patxi García. La actividad, abierta al público general sin necesidad de inscripción previa, tendrá lugar a las 12.00 horas en el primer piso de la lonja de Carril.

El programa, financiado a través del GALP, incluye un total de 18 citas hasta septiembre de 2026. También participarán la cocinera Rocío Garrido y el chef Xoanqui Ameixeiras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents