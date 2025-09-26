La bodega Martín Códax dona más de 35.000 euros a cuatro asociaciones

Bodegas Martín Códax ha entregado los más 35.000 euros de la recaudación de la venta de entradas de los cuatro conciertos de la duodécima edición de Os Xoves de Códax a las asociaciones Acougo, Agaela, Aspanaes y Discamino.

El presidente de las bodegas, Xoan Allegue, agradeció la «gran acogida que tiene año tras año este ciclo musical solidario» destacando que intentan reflejar «nuestro compromiso con la sociedad gallega», además de su apuesta por la vinculación «con nuestro entorno, con nuestra identidad y con los valores colaborativos».

Los representantes de las cuatro asociaciones mostraron su agradecimiento a la bodega por esta iniciativa. Desde Acougo recordaron que «este apoyo nos permite impulsar actividades fundamentales para niños y adolescentes en situación de acogida familiar y residencial».

Por otro lado, los representantes de Agaela comunicaron que podrán «seguir prestando servicios sociosanitarios y reforzar el banco de productos de apoyo, que cedemos de manera gratuita a las personas socias afectadas y a sus familias», además, añadieron que ayudarán «a visibilizar e impulsar acciones sobre la ELA».

Mientras, la Asociación de Padres de Personas con Trastorno del Espectro Autista declaró que «esta donación hace posible dotar de mobiliario el nuevo centro sociosanitario para personas con autismo en Galicia», un recurso que «promueve la autonomía de 131 usuarios y muestra apoyo a 524 familias», añadieron

Para Discamino, la donación de la bodega supone un «apoyo clave» que aseguran que les permite «adquirir nuevo material con el que hacer posible que más personas disfruten la experiencia».

Con estas actuaciones llevadas se sumaron otros 2.400 euros que fueron entregados a la Sociedade Xeral de Autores e Editores (Sgae).

En las doce ediciones la cantidad total recaudada supera los 300.000 euros.