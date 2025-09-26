El BNG canaliza en el Parlamento las quejas de Catoira por la sanidad

La diputada del BNG, Montse Prado, llevó a la Comisión de Sanidade las más de 800 firmas del vecindario de Catoira por «la grave situación asistencial que padecen», comentan.

Recordó que Catoira lleva meses con un funcionamiento «prácticamente simbólico», asegurando que «ha pasado días enteros sin ningún facultativo ni de medicina de familia ni pediatra».

Prado subrayó que «no es de recibo que los niños hayan pasado de tener atención pediátrica durante cuatro días a la semana a apenas unas horas asignadas los viernes», cuenta sobre la situación del municipio vikingo del que añade que «tienen derecho a una asistencia continua y especializada».

Esta tesitura provoca que muchas familias se enfrenten a esperas «de más de un mes para conseguir una cita médica, más otro para una simple analítica y otro adicional para conocer los resultados».

No se olvidó de PAC de Vilagarcía, que opera en un municipio de casi 40.000 habitantes y vive «ausencias constantes de profesionales». Prado achaca esta situación a las «precarias condiciones laborales ofrecidas por el Sergas», que, afirma, «desincentiva la incorporación de médicos a una comarca bien comunicada y con alta demanda asistencial».

Por último, destacó otra de las causas por las que Catoira lleva luchando más de cuatro meses: la decisión de la Xunta de trasladar la ambulancia medicalizada del Hospital do Salnés a Sanxenxo.

Repitió que esto deja a concellos como Catoira a más de cuarenta minutos de un recurso vital en situaciones de emergencia.

«Este verano hubo personas que perdieron la vida porque la ambulancia no llegó a tiempo», lamentó Montse Prado.

«No son estadísticas, son vecinos que no tuvieron la oportunidad de ser atendidos en condiciones», concluyó.

El Sergas «se lava las manos»

José Ramón Parada, gerente del Sergas, remarcó durante la comisión que «Catoira tiene una atención de calidad y seguiremos trabajando para mejorarla».

Contrastó las quejas de los vecinos asegurando que «las urgencias están cubiertas las 24 horas» añadiendo que la actividad asistencial en el municipio vikingo «mantiene niveles similares a los últimos años».

Cuenta que cada año en Catoira se llevan a cabo más de 22.000 consultas de medicina de familia y otras 19.000 de enfermería, lo cual «se mantiene en la media gallega en el ratio de pacientes por médico», aunque avanzó que reforzarán la pediatría «cuando haya profesionales».

Parada incidió en que el problema de falta de médicos y pediatras afecta a todo el Sistema Nacional de Salud, convirtiéndose en «uno de los mayores desafíos de la actualidad» y achaca que «es competencia del Gobierno central encontrar una solución».