El banco de O Ariño mejora su calificación microbiológica

Covadonga Salgado, directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (Intecmar) firmó ayer la resolución que modifica la clasificación microbiológica de diferentes zonas de producción de bivalvos.

Entre ellas, la correspondiente a la parte externa del Esteiro de Vilanova, delimitada por la línea imaginaria que une los extremos de los espigones del puerto pesquero y la línea imaginaria que une Punta do Castro con Punta da Granxa.

Esta zona en concreto pasa a estar calificada como «B Estable», con lo que esto supone de ventaja para el sector extractivo.

Mujeres mariscando en la zona de Ariño, en Vilanova. / Iñaki Abella

No hay que perder de vista que una zona de producción marisquera clasificada como «C» obliga a someter el producto a un proceso de depuración natural mediante reinstalación en batea antes de su comercialización, mientras que en una zona «B» basta con el proceso de depuración previo a su venta.

Y también hay diferencia entre una « B Estacional» y una zona «B Estable», como es el caso de esa importante superficie vilanovesa conocida popularmente como O Ariño.

Los resultados de los controles efectuados por el Intecmar demuestran que hay niveles de «E. coli» diferentes a los que determinaban su clasificación anterior y provocaron su cierre en diciembre de 2023.

El mes pasado el patrón mayor, Lino Díaz, anunció que el pósito solicitaría la apertura permanente de ese banco, al no detectarse presencia de residuos.

«Todos los muestreos han resultado positivos, incluso alguno de los realizados nos daría una catalogación de Zona A, por lo que creemos que la Consellería debe dar el paso decisivo para abrir definitivamente O Ariño a la extracción», explicaba.