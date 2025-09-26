Augas asegura que la obra de saneamiento estará lista en un máximo de seis meses

Augas de Galicia niega que la conclusión de la obra de saneamiento que está acometiendo en Vilagarcía vaya a demorarse hasta el verano de 2026, tal y como planteó el Ayuntamiento. De hecho, este departamento dependiente de la Consellería de Medio Ambiente sitúa el final de los trabajos en el primer trimestre de 2026; es decir, quedan apenas seis meses para el final de los trabajos.

«Los plazos de la obra de colectores y tanques de Vilagarcía de Arousa siguen según lo planificado», apuntan desde el gabinete de Medio Ambiente. La Xunta responde así al comunicado difundido el miércoles por el Concello, en el que reclamaban más agilidad y transparencia con unas obras que mejorarán mucho el saneamiento en la ciudad, pero que también están ocasionando importantes trastornos.

Desde Ravella se apuntaba que si la instalación del nuevo colector bajo el lecho del río de O Con no empieza antes de noviembre (como, según el Concello, les transmitieron en la Xunta) será difícil que el proyecto esté completamente finalizado antes del verano próximo.

A esto, desde Augas de Galicia responden que, «la perforación bajo el río de O Con está programada desde hace meses para octubre por la disponibilidad de unos equipos muy específicos que muy pocas empresas poseen. Y, salvo imprevisto, no debería suponer dilatar los plazos marcados». Además, desde la Xunta replican al Ayuntamiento que, «hay que tener en cuenta que la obra ha tenido que afrontar hasta ahora no solo la dureza de la roca a retirar para la construcción de los tanques de tormentas, sino también la necesidad de adaptarse a cada condicionante que marcó el Concello, tanto en épocas concretas (Navidad, Semana Santa, verano), como por pruebas deportivas o eventos».

«Esa adaptación a las necesidades del Ayuntamiento también fue alterando los plazos», concluyen desde San Caetano para justificar en parte el retraso.