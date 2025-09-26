El 57% de los valgueses del PIE ya están en el mercado

El Programa Integrado de Empleo en el que Valga participó durante el año se clausuró ayer haciendo un balance más que positivo de los resultados obtenidos. Más de la mitad de los participantes valgueses han conseguido insertarse en el mercado laboral.

Junto a los concellos de Dodro, Padrón, Rois, Catoira e Pontecesures esta iniciativa, subvencionada por la Xunta de Galicia con 220.000 euros, abarcó a un centenar de personas.

El ámbito sociosanitario, la gran novedad. / FdV

«El grupo mejoró su formación y sus posibilidades de encontrar empleo gracias a la colaboración entre las administraciones autonómica y locales y el tejido empresarial del entorno», explican desde la organización.

El 41% del total consiguió entrar en el mercado laboral. En el caso de Valga el porcentaje ha sido notablemente superior a la media global de los concellos participantes. De los 21 integrantes encontraron empleo doce de ellos, lo que representa algo más del 57%.

El programa financiado por el gobierno autonómico está dirigido a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral como «jóvenes, personas con discapacidad, mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres desempleadas o personas que reciben prestaciones», expresan.

Trabajos con carretilla elevadora. / FdV

Las 900 horas de formación de esta edición, distribuidas entre especialidades presenciales y teleformación. Destacan los cursos de manejo de grúa y carretilla elevadora, u otros de servicios a la comunidad como monitor de tiempo libre, comedor o acompañamiento en transporte escolar.

Como novedad, se hizo especial hincapié en el sector sociosanitario con «cursos de estimulación cognitiva y enfermedades neurológicas, actividades básicas de rehabilitación y formación en primeros auxilios», cuentan .

El programa se basa en la personalización de los itinerarios, ofreciendo orientación individualizad y un enfoque adaptado a la realidad económica y social.