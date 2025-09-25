Valga lamenta un nuevo atasco del bombeo en el lugar de Forno
Valga
Los operarios municipales de Valga se encontraron un cúmulo de materiales no biodegradables en el bombeo del lugar de Forno. Toallitas higiénicas, compresas, pañales y otros plásticos fueron algunos de los elementos que extrajeron.
Desde el Concello cuentan que la situación «no es nueva y se viene repitiendo de forma periódica durante los últimos años». Esto provoca «importantes incidentes» en la red municipal, además de numerosos daños ambientales. Por ello, piden responsabilidad a los vecinos a la hora de verter materiales por sus inodoros.
