Valga acude a los tribunales contra Pontecesures por expropiar su solar
El gobierno de Maite Tocino suma la parcela de 1.200 metros cuadrados a cambio de 90.654,42 euros, a pesar de la oposición rotunda del municipio vecino que lo segregó
El Concello de Pontecesures celebrará su centenario por todo lo alto. A principios de esta semana, el gobierno local firmó la expropiación del terreno situado al lado de la plaza de abastos de Valga para incorporarlo a su territorio. El Gobierno popular de Bello Maneiro anuncia que acudirá a los tribunales para conservar la parcela.
Lo logran después de catorce meses de trámites administrativos, el municipio cesureño ha logrado que su hoja de aprecio, cuya propuesta cifra la expropiación en 90.654,42 euros, haya sido avalada por «la resolución de fijación del justiprecio del 24 de julio del Xurado de Expropiación de Galicia», anuncian.
Las negociaciones comenzadas el pasado 3 de julio de 2024 dieron su punto final este lunes cuando la alcaldesa de Pontecesures, Maite Tocino, firmó en el salón de plenos del Concello el acta de pago y de ocupación del bien expropiado, «pasando dicho terreno a formar parte de nuestro término municipal», aseguran.
La obtención de la mencionada parcela permitirá al gobierno local «intervenir y mejorar la zona, poniendo la misma a disposición de todos los vecinos de nuestro municipio», explican.
Sin embargo, desde el lado valgués no están de acuerdo «ni por un lado con la superficie que se expropia ni por otro con el precio por el que se hace» y, por ello, «presentaremos un recurso contencioso», adelantan desde el Concello de Valga.
«Esta franja abarca más de 2.000 metros cuadrados y la expropiación es de tan solo 1.200», sostienen.
Además, añaden que en la reclamación judicial también se tratará el importe, con el que «tampoco está de acuerdo el Concello».
