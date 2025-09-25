San Lourenzo de Nogueira acogerá la XIV edición de la Xuntanza dos Nosos Maiores
Se celebrará el próximo 4 de octubre en una carpa en el lugar de Seixo
Meis
La parroquia de San Lourenzo de Nogueira, en Meis, será el escenario de la XIV edición de la Xuntanza dos Nosos maiores que organiza el Concello todos los años. La elección trata de compensar lo ocurrido el pasado año, cuando tuvo que ser trasladada al pabellón a causa de un temporal, dejando a San Lourenzo sin esa celebración.
La cita, que será en una carpa en O Seixo, está prevista para el 4 de octubre y orientada a personas de 60 o más años. Los vecinos del municipio abonarán 15 euros, mientras que el resto tendrán que poner 40. El Concello también ha diseñado una ruta de autobuses para trasladar a los comensales desde sus parroquias.
