Rodríguez recuerda que se invirtieron 225.000 euros en el Torre-Illa

El titular de la Consellería de Educación, Román Rodríguez, recordó ayer en el Parlamento que su gabinete ha invertido 225.000 euros en diferentes actuaciones en el colegio Torre-Illa. El responsable de Educación de la Xunta respondía así a una pregunta del Grupo Socialista en la que reclamaban una profunda remodelación del centro y su inclusión en el proyecto Nova Arquitectura Pedagóxica, tal y como se han incluido otros municipios próximos, gobernados todos ellos por el Partido Popular.

Rodríguez aseguró que, aunque hay quejas del alcalde de A Illa, Luis Arosa, sobre una serie de deficiencias del centro, lo cierto es que «no existen demandas concretas del centro para llevar a cabo reformas de calado», explicando además que el Torre-Illa está compuesto por varios edificios, y aunque alguno de ellos es de los años 60, el resto son de los 90, por lo que son relativamente recientes, admitiendo que «puede haber alguna carencia por debilidades de mantenimiento y conservación, pero eso son competencias del Concello». Rodríguez también censuró al PSOE por intentar introducir «la apreciación sibilina de que solo se invierte en municipios del Partido Popular; esa afirmación no tiene cabida, ya que Vilagarcía y O Grove son municipios donde esta consellería está acometiendo inversiones muy importantes y no gobierna el PP».

Paloma Castro junto a Luis Arosa antes de su intervención en el Parlamento. / FDV

También quiso puntualizar ante la pregunta socialista que las inversiones «en esta Consellería se realizan en base a informes técnicos».

La portavoz socialista, Paloma Castro, le recriminó al titular de Educación el agravio comparativo que se está ejerciendo con el Concello de A Illa. «Un año estuvo llamando el alcalde a la delegación de Educación para retirar el antiguo depósito y dos lleva llamando a la puerta de la Consellería sin que se digne a recibirlo; lo que aquí se reclaman son obras de nueva construcción, no de mantenimiento y creemos que se debe remodelar porque, a estas alturas, no puede haber centros escolares sin accesibilidad como ocurre en el colegio Torre-Illa», además de contar con la presencia de amianto en uno de sus tejados y graves problemas de humedad.

Rodríguez finalizó en la réplica reiterando la petición al Gobierno central de que habilite fondos específicos para colaborar en la mejora y rehabilitación de los centros educativos, tareas que recaen hasta este momento en las comunidades autónomas, en las diputaciones y en los concellos. Recordó también que Educación realiza más de 3.000 intervenciones en los más de 1.600 edificios que tiene, todas ellas con informes técnicos «y yo le hago más caso a los servicios técnicos que a lo que me diga un responsable político, sea del partido que sea.